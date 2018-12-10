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"Доступный салон красоты от Макрона": В Сети комментируют методы разгона "желтых жилетов" - фото

10 декабря 2018, 21:39  •  86 • В мире
В Сети опубликовали, как полиция брызгает газом из баллона прямо девушке в лицо во время разгона демонстрации. "Новый проект Макрона - "доступный салон красоты", - иронизируют сочувствующие "желтым жилетам".
В интернете опубликовали фото, на котором толпа полицейских сдерживает щитами девушку, пока ей брызжут прямо в лицо из баллона с газом. Снимок вызвал широкий резонанс в Сети.
"Новый проект Макрона "доступный салон красоты". Полицейский наносит увлажняющий крем парижанке", - пишут в комментариях к снимку пользователи, сочувствующие французским "желтым жилетам".
"На этот увлажняющий крем хорошо ложится "креольский массаж" резиновыми дубинками", - добавляют пользователи Twitter.
"Вы все врете! Это московский ОМОН травит газом Татьяну Фельгенгауэр", - смеются российские пользователи.
Напомним, что во Франции с 17 ноября проходят акции протеста против повышения налогов и цен на бензин, а также за отставку президента Франции Эмманюэля Макрона и его правительства. По Парижу вторые выходные подряд прокатились беспорядки, нанесшие городу ущерб на миллионы евро.
Новый проект Макрона «доступный салон красоты». Полицейский наносит увлажняющий крем парижанке. pic.twitter.com/lFdYjaDOAp
— Илиас Меркури (@imerkouri) 9 декабря 2018 г.

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