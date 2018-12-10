|
"Доступный салон красоты от Макрона": В Сети комментируют методы разгона "желтых жилетов" - фото
10 декабря 2018, 21:39 • 86 • В мире
В Сети опубликовали, как полиция брызгает газом из баллона прямо девушке в лицо во время разгона демонстрации. "Новый проект Макрона - "доступный салон красоты", - иронизируют сочувствующие "желтым жилетам".
В интернете опубликовали фото, на котором толпа полицейских сдерживает щитами девушку, пока ей брызжут прямо в лицо из баллона с газом. Снимок вызвал широкий резонанс в Сети.
Напомним, что во Франции с 17 ноября проходят акции протеста против повышения налогов и цен на бензин, а также за отставку президента Франции Эмманюэля Макрона и его правительства. По Парижу вторые выходные подряд прокатились беспорядки, нанесшие городу ущерб на миллионы евро.
Подпишитесь на нас
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
06 декабря 2018, 16:54
|
08 декабря 2018, 01:25
|
05 декабря 2018, 00:09
|
09 декабря 2018, 14:56
|
10 декабря 2018, 07:12
|
08 декабря 2018, 04:39
|
04 декабря 2018, 03:09