"Доступный салон красоты от Макрона": В Сети комментируют методы разгона "желтых жилетов" - фото

В Сети опубликовали, как полиция брызгает газом из баллона прямо девушке в лицо во время разгона демонстрации. "Новый проект Макрона - "доступный салон красоты", - иронизируют сочувствующие "желтым жилетам".

В интернете опубликовали фото, на котором толпа полицейских сдерживает щитами девушку, пока ей брызжут прямо в лицо из баллона с газом. Снимок вызвал широкий резонанс в Сети.

"Новый проект Макрона "доступный салон красоты". Полицейский наносит увлажняющий крем парижанке", - пишут в комментариях к снимку пользователи, сочувствующие французским "желтым жилетам". "На этот увлажняющий крем хорошо ложится "креольский массаж" резиновыми дубинками", - добавляют пользователи Twitter. "Вы все врете! Это московский ОМОН травит газом Татьяну Фельгенгауэр", - смеются российские пользователи.

Напомним, что во Франции с 17 ноября проходят акции протеста против повышения налогов и цен на бензин, а также за отставку президента Франции Эмманюэля Макрона и его правительства. По Парижу вторые выходные подряд прокатились беспорядки, нанесшие городу ущерб на миллионы евро.