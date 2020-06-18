"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским братьям"

Сотрудники полиции из США передали слова поддержки своим коллегам из России, которые получили ранения в недавней перестрелке в Москве.

Их обращение поступило российскому представителю МВД в Соединённых Штатах. Его обнародовало в Facebook посольство РФ в американской столице.

Полицейские пожелали пострадавшим российским правоохранителям поскорее пойти на поправку и заявили о солидарности со своими "русскими братьями".

Данный поступок полиции США не остался без внимания отечественных Telegram-ресурсов.

Достойно, - написал канал "Выпускайте Кракена!"

Напомним, происшествие имело место на Ленинском проспекте 15 июня. Сотрудники ДПС остановили машину такси из-за нарушения ПДД. В момент, когда инспекторы были внутри служебного автомобиля, по ним открыл огонь прохожий. Полицейские начали ответную стрельбу по злоумышленнику.

В итоге ими были получены тяжкие ранения. В настоящее время они содержатся в реанимации. Нападавший, выходец из Ингушетии, также получил ранения, он был задержан.