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"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским братьям"

18 июня 2020, 07:00  •  130 • В мире
Американские полицейские отправили послание своим "русским братьям". Они пожелали пострадавшим в недавней перестрелке в Москве российским правоохранителям поскорее пойти на поправку и заявили о солидарности с ними. "Достойно", - заметил один из Telegram-каналов.
Сотрудники полиции из США передали слова поддержки своим коллегам из России, которые получили ранения в недавней перестрелке в Москве.
Их обращение поступило российскому представителю МВД в Соединённых Штатах. Его обнародовало в Facebook посольство РФ в американской столице.
Полицейские пожелали пострадавшим российским правоохранителям поскорее пойти на поправку и заявили о солидарности со своими "русскими братьями".
Данный поступок полиции США не остался без внимания отечественных Telegram-ресурсов.
Достойно, - написал канал "Выпускайте Кракена!"
Напомним, происшествие имело место на Ленинском проспекте 15 июня. Сотрудники ДПС остановили машину такси из-за нарушения ПДД. В момент, когда инспекторы были внутри служебного автомобиля, по ним открыл огонь прохожий. Полицейские начали ответную стрельбу по злоумышленнику.
В итоге ими были получены тяжкие ранения. В настоящее время они содержатся в реанимации. Нападавший, выходец из Ингушетии, также получил ранения, он был задержан.

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