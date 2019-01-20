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"Достоинство победило разум": Дудчак об Украине, закупающей российскую нефть у Белоруссии
20 января 2019, 02:09 • 98 • Политика
По мнению экономиста Александра Дудчака, Украина, в которой "достоинство победило разум", а российская нефть закупается у Белоруссии, может столкнуться с серьезными проблемами, если Киев полностью откажется от товаров из России.
Украинская сторона закупает у Белоруссии топливо, которое произведено из российской нефти. Об этом заявил заместитель министра Украины по вопросам "временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука.
По словам политика, у Украины нет собственных запасов нефти, поэтому она вынуждена тратить деньги на большие объемы топлива. Белорусское предложение выглядит довольно привлекательно, так как альтернативой является европейское топливо. И далеко не факт, что Киеву на это хватит средств.
"Нам приходится ее закупать… у Белоруссии, которая, абсолютно, разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно", - заявил он в эфире телеканала "112 Украина".
Напомним, украинская сторона неоднократно заявляла о том, что она якобы полностью отказалась от закупки российского газа. В реальности же Киев покупает реверсный газ (на европейских хабах топливо из России смешивается с газом из других источников и поступает обратно на Украину).
Как объяснил Царьграду экономист Александр Дудчак, подобные парадоксы по-прежнему фиксируются на Украине. Он напомнил, что воющая с "Газпромом" компания "Нафтогаз" всячески пытается заблокировать планы по строительству газопроводов в обход Украины, чтобы вынудить Москву пролонгировать договоренности.
"Это не было большой какой-то военной тайной. Скажем, автомобили, которые на газе ездят, тоже они покупают этот газ в России и в Белоруссии. И дизель покупают в России. Ну а что заправляют – это уже второй вопрос… Можно сказать, что и танки украинские ездят на топливе, купленном в Белоруссии и в России. Такие чудеса случаются в современном мире. Украина, называя Россию страной-агрессором, тем не менее увеличивает объемы импорта из России", - пояснил эксперт.
Если бы Украина полностью отказалась от товаров из России, то Киев столкнулся бы с большими проблемами в целом ряде секторов экономики. Тут больше вопросов к украинским властям, которые создают невыносимые условия жизни для простых граждан, вынуждая последних разбегаться.
"Такое вот необычное руководство у страны, где достоинство победило разум или как там. Правда, достоинством это назвать нельзя. Они же называют это "революцией гидности", "революцией достоинства", - резюмировал он.
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