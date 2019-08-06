|
"Достоевского прочёл?": Пост Навального о юных "жертвах режима" вызвал недоумение
06 августа 2019, 23:54 • 102 • Политика
Пост оппозиционера Алексея Навального о юных "жертвах режима", якобы встреченных им в спецприёмнике, вызвал недоумение в соцсетях. "По ходу, Достоевского прочёл?" - острят комментаторы.
Странный пост появился в "Твиттере" Навального. Там он написал, что в прогулочном дворе встретил двух "девчонок" по имени Аглая и Соня. Первая будто бы едва поступила в Бауманку, вторая - "на втором курсе Вышки". Назвав их отличницами, автор поста патетически добавил: "Путин тащит будущее России в тюрьму".
"Это, оказывается, Путин тащит будущее России в тюрьму! А не сам Навальный. Который в последние годы только и занят тем, что тащит в тюрьму русскую молодёжь. Теперь ещё и Соболь научил их тащить. Сам Навальный под крышей, засадил очередных - и отдыхать по Европам. Соболь отделывается штрафами, говоря, что у неё несовершеннолетние дети. А Аглаи и Сони идут гулять во дворе спецприёмника", - возмутился пользователь Максим Кононенко.
Его поддержала репостом журналистка Юлия Витязева. Она обратилась к оппозиционеру: "Вам, Алексей (кстати, кровавый режим разрешил пользоваться в застенках интернетом?), романы бы писать. Про униженных и угнетённых. Хорошо получается. Прям до слёз".
Комментаторы тем временем удивились, как задержанный Навальный может писать посты и пользоваться интернетом. Также они уличили его в явной неправдоподобности изложения.
"Аглая Епанчина и Соня Мармеладова? Лёха походу Достоевского прочёл", - посмеялся @dga965.
"А вообще, как это чудо-отличниц, будущее России, эдаких цветочков ВООБЩЕ ЗАНЕСЛО В ПРИЁМНИК? Над учебниками сидеть надоело? Хайпа захотелось? Треша? Популярности? Российский суд милостив. А Навальный снова чистенький на единороге уедет", - считает @Viver73.
"Сколько сейчас с вами сидит нобелевских лауреатов?" - подколол оппозиционера @AlexeyZem.
"Путин тащит, а затащить удалось вам. Они все уже скоро осознают, кто им жизнь сломал. И вспомнят, что у кого-то в это время дочка в Стэнфорде, пока они на зассанном дворике гуляют. Я очень на это надеюсь", - жёстко высказался комментатор @ALEXROSTOV61.
"В тюрьму всех тащишь ты и Соболь. Их же не Путин выводит на улицу в поддержку мошенников", - обратился к Навальному @061mario061.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 августа 2019, 06:54
|
01 августа 2019, 16:54
|
02 августа 2019, 18:54
|
31 июля 2019, 15:09
|
31 июля 2019, 11:54
|
02 августа 2019, 02:54
|
31 июля 2019, 11:39