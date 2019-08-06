"Достоевского прочёл?": Пост Навального о юных "жертвах режима" вызвал недоумение

Странный пост появился в "Твиттере" Навального. Там он написал, что в прогулочном дворе встретил двух "девчонок" по имени Аглая и Соня. Первая будто бы едва поступила в Бауманку, вторая - "на втором курсе Вышки". Назвав их отличницами, автор поста патетически добавил: "Путин тащит будущее России в тюрьму".

"Это, оказывается, Путин тащит будущее России в тюрьму! А не сам Навальный. Который в последние годы только и занят тем, что тащит в тюрьму русскую молодёжь. Теперь ещё и Соболь научил их тащить. Сам Навальный под крышей, засадил очередных - и отдыхать по Европам. Соболь отделывается штрафами, говоря, что у неё несовершеннолетние дети. А Аглаи и Сони идут гулять во дворе спецприёмника", - возмутился пользователь Максим Кононенко.

Его поддержала репостом журналистка Юлия Витязева. Она обратилась к оппозиционеру: "Вам, Алексей (кстати, кровавый режим разрешил пользоваться в застенках интернетом?), романы бы писать. Про униженных и угнетённых. Хорошо получается. Прям до слёз".

Комментаторы тем временем удивились, как задержанный Навальный может писать посты и пользоваться интернетом. Также они уличили его в явной неправдоподобности изложения.

"Аглая Епанчина и Соня Мармеладова? Лёха походу Достоевского прочёл", - посмеялся @dga965.

"А вообще, как это чудо-отличниц, будущее России, эдаких цветочков ВООБЩЕ ЗАНЕСЛО В ПРИЁМНИК? Над учебниками сидеть надоело? Хайпа захотелось? Треша? Популярности? Российский суд милостив. А Навальный снова чистенький на единороге уедет", - считает @Viver73.

"Сколько сейчас с вами сидит нобелевских лауреатов?" - подколол оппозиционера @AlexeyZem.

"Путин тащит, а затащить удалось вам. Они все уже скоро осознают, кто им жизнь сломал. И вспомнят, что у кого-то в это время дочка в Стэнфорде, пока они на зассанном дворике гуляют. Я очень на это надеюсь", - жёстко высказался комментатор @ALEXROSTOV61.

"В тюрьму всех тащишь ты и Соболь. Их же не Путин выводит на улицу в поддержку мошенников", - обратился к Навальному @061mario061.