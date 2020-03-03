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"Достоевский никому не должен": Олигарх погасил долги писателя в немецком казино - СМИ
03 марта 2020, 00:35 • 111 • В мире
Олигарх Роман Абрамович погасил долги русского писателя Фёдора Достоевского в немецком казино в Висбадене, пишут СМИ. По их данным, миллиардер при этом сказал: "Достоевский никому не должен, снимите эту позорную табличку".
Как утверждает македонский портал Markukule, Достоевский был заядлым игроком и, когда работал и жил в Германии, проиграл в игорном доме Висбадена крупную сумму.
Так, до 2013 года в старейшем казино города якобы висела табличка: "Достоевский остался должен 240 тыс. евро".
Издание отмечает, что во время своего визита в популярное заведение Абрамович покрыл долг и призвал немедленно избавиться от таблички.
Литературовед, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин скептически относится к данной истории и сомневается в её реальности. По его словам, в Висбадене писатель жил крайне бедно. В 1865 году ему прислали аванс за "Преступление и наказание", долги же были выплачены в тот год Катковым. Кроме того, некоторую сумму Достоевскому прислал Герцен.
"И всё. Никаких долгов там никто не выплачивал. Если он что-то там выплатил, какие-то долги обществу, но тоже вроде не было у Достоевского международных долгов. Во всяком случае, это не долги Достоевского, это точно", - цитирует эксперта BFM.
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