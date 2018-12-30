"Достигнут большой прогресс!": Трамп рассказал о своём телефонном звонке главе Китая

Трамп и Си Цзиньпин обсудили торговлю по телефону. Президент США назвал разговор с главой Китая долгим и конструктивным. "Достигнут большой прогресс!" - написал Трамп в соцсети.

Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин созвонились по телефону и провели переговоры по торговым вопросам. Подробностями разговора поделился американский лидер на своей странице в Twitter.

Он написал, что телефонный разговор с китайским лидером был долгим и конструктивным. По словам Трампа, переговоры о сделке идут очень хорошо. Если она будет заключена, то будет всеобъемлющей и затронет все спорные вопросы и темы между Пекином и Вашингтоном.

"Достигнут большой прогресс!" - подчеркнул Трамп в соцсети.

Напомним, что речь идёт о большой торговой сделке между США и Китаем, которая должна положить конец начавшейся в этом году торговой войне между двумя государствами. О начале переговоров на эту тему президент Трамп сообщил ещё 4 декабря.