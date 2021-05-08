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"Достигло чудовищных размеров": Экс-премьер Словакии - о ненависти к России в правящих кругах
08 мая 2021, 20:10 • 33 • Политика
Экс-премьер Словакии заявил о чудовищных размерах русофобии в стране. "Россия абсурдно обвиняется в развязывании Второй мировой войны", - добавил он.
Словакия абсурдно обвиняет Россию в развязывании Второй мировой войны, а русофобия в правящей коалиции достигла чудовищных размеров. Об этом написал экс-премьер страны Роберт Фицо на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что его партия "Курс - социальная демократия" будет бороться против искажения роли Советского Союза и Красной армии в победе над фашизмом. Также он назвал День победы над фашизмом важным праздником, который всегда будут отмечать.
- пояснил экс-премьер в своём сообщении в соцсети.
Напомним, ранее Словакия объявила о высылке трёх сотрудников посольства России. В качестве основания для этого была названа "геополитическая обстановка" и "ситуация в Чехии".
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