Экс-премьер Словакии заявил о чудовищных размерах русофобии в стране. "Россия абсурдно обвиняется в развязывании Второй мировой войны", - добавил он.

Словакия абсурдно обвиняет Россию в развязывании Второй мировой войны, а русофобия в правящей коалиции достигла чудовищных размеров. Об этом написал экс-премьер страны Роберт Фицо на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что его партия "Курс - социальная демократия" будет бороться против искажения роли Советского Союза и Красной армии в победе над фашизмом. Также он назвал День победы над фашизмом важным праздником, который всегда будут отмечать.

Уважение героев Красной армии сейчас ещё более актуально, поскольку русофобия в правящей коалиции достигла чудовищных размеров, а Россия абсурдно обвиняется в развязывании Второй мировой войны,

- пояснил экс-премьер в своём сообщении в соцсети.

Напомним, ранее Словакия объявила о высылке трёх сотрудников посольства России. В качестве основания для этого была названа "геополитическая обстановка" и "ситуация в Чехии".