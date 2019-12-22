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"Достигли окончательных договорённостей": Украина подтвердила подписание протокола о транзите газа

22 декабря 2019, 23:09  •  96 • В мире
Украинская сторона также подтвердила, что протокол о долгосрочном транзите газа уже подписан. Официальная информация появилась на странице офиса президента Украины в Facebook. Правда, все подробности пообещали позже. "Достигли окончательных договорённостей", - передают "Известия".
Украинская и российская стороны всё-таки договорились о долгосрочном транзите газа. Протокол подписали в пятницу, 20 декабря. До этого была информация только от российской стороны. Теперь же подписание документа подтвердила и Украина. "Достигли окончательных договорённостей", - написали "Известия".
Официальное подтверждение появилось на странице офиса президента Украины в Facebook. Все подробности пообещали на следующий день.
По предварительной информации, Россия и Украина заключат новый пятилетний контракт по транзиту газа. Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что соглашение стороны подпишут ещё до конца 2019 года, что позволит избежать кризиса. Всех нюансов Козак пока не раскрыл, однако переговоры затянулись на семь часов.
Напомним, в конце осени представители "Газпрома" официально передали "Нафтогазу" условия для заключения нового контракта на транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС. В частности, российская компания требовала полного обнуления взаимных претензий и прекращения судебных разбирательств. В Минэнерго Украины назвали условия "Газпрома" неприемлемыми, одновременно заявив о готовности искать компромисс.
Против соглашения выступал "Нафтогаз Украины". При этом выяснилось, что на суд по делу о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов украинская компания уже потратила более 1,6 миллиарда долларов.

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