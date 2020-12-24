Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый уд...
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя ...
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому при...
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, &quo...
Главная / Политика

"Достают даже мёртвых": Кличко поставили "диагноз" после селфи с похорон

24 декабря 2020, 18:50  •  79 • Политика
Мэр Киева Виталий Кличко решил сделать памятное селфи с похорон своего коллеги из Харькова Геннадия Кернеса. В Сети это вызвало возмущение. Автор Telegram-канала "ДУМАем" депутат Госдумы Вячеслав Лысаков поставил Кличко "диагноз", отметив, что такие "достают даже мёртвых".
Кадр с похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса, на котором глава Киева Виталий Кличко делает селфи на фоне гроба, вызвал резонанс.
В Telegram-канале "ДУМА live" назвали это новостями из параллельной реальности, отметив, что можно теперь "погасить свет", поскольку "бокс тут ни при чём".
Он не сдержал эмоций и обозвал Кличко, поставив ему фактически "диагноз", заметив, что такие "достают теперь даже мёртвых".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
24 декабря 2020, 01:25
"Начнётся истребление всей Европы": Баранец описал возможный сценарий атаки НАТО на Калининград
24 декабря 2020, 11:30
Русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. Американцы признались, что запомнили трюк надолго
24 декабря 2020, 09:40
Чем грозят России военно-морские базы США и Британии на Украине: Военный эксперт "раскрыл карты"
24 декабря 2020, 06:55
Такое случится впервые: Голикова сделала важное заявление о МРОТ и прожиточном минимуме
24 декабря 2020, 13:20
"Украины больше не существует": Глава Крыма осадил радующийся водной блокаде Киев
24 декабря 2020, 09:40
Трамп пошел против конгресса и спас "Северный поток - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 декабря 2020, 01:25
"Начнётся истребление всей Европы": Баранец описал возможный сценарий атаки...
24 декабря 2020, 02:20
«Пока РФ усохнет, Украина два раза сдохнет»
24 декабря 2020, 11:30
Русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. Американцы признались, что запомнил...
24 декабря 2020, 07:50
«В связи с врождённым кретинизмом»: В Раде потребовали отозвать госфинансирование фил...
24 декабря 2020, 09:40
Чем грозят России военно-морские базы США и Британии на Украине: Военный эксперт &quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2020, 08:50
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
20 декабря 2020, 20:25
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
19 декабря 2020, 18:45
Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России
20 декабря 2020, 19:30
Навальный собирал материалы о работе Путина в Германии и попался: Сосновский пообещал "бомбу"
19 декабря 2020, 04:05
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала настоящий локдаун
19 декабря 2020, 21:30
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбассу
21 декабря 2020, 10:10
Время расплаты для Эрдогана пришло
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.