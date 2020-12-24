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"Достают даже мёртвых": Кличко поставили "диагноз" после селфи с похорон
24 декабря 2020, 18:50 • 79 • Политика
Мэр Киева Виталий Кличко решил сделать памятное селфи с похорон своего коллеги из Харькова Геннадия Кернеса. В Сети это вызвало возмущение. Автор Telegram-канала "ДУМАем" депутат Госдумы Вячеслав Лысаков поставил Кличко "диагноз", отметив, что такие "достают даже мёртвых".
Кадр с похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса, на котором глава Киева Виталий Кличко делает селфи на фоне гроба, вызвал резонанс.
В Telegram-канале "ДУМА live" назвали это новостями из параллельной реальности, отметив, что можно теперь "погасить свет", поскольку "бокс тут ни при чём".
Он не сдержал эмоций и обозвал Кличко, поставив ему фактически "диагноз", заметив, что такие "достают теперь даже мёртвых".
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