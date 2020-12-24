"Достают даже мёртвых": Кличко поставили "диагноз" после селфи с похорон

Кадр с похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса, на котором глава Киева Виталий Кличко делает селфи на фоне гроба, вызвал резонанс.

В Telegram-канале "ДУМА live" назвали это новостями из параллельной реальности, отметив, что можно теперь "погасить свет", поскольку "бокс тут ни при чём".

Он не сдержал эмоций и обозвал Кличко, поставив ему фактически "диагноз", заметив, что такие "достают теперь даже мёртвых".