"Доставлен под конвоем в Россию": Польша выдала скрывавшегося совладельца ТЦ "Зимняя вишня"

По запросу России из Польши был экстрадирован совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", где во время пожара погибли 64 человека, из которых 42 - дети. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Речь идёт о Вячеславе Вишневском. Его подозревают в даче взятки в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора при строительстве ТЦ, который во время пожара превратился в смертельную ловушку для людей. Его розыск за границей осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Европейский союз, он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания. Тем не менее Генпрокуратуре России удалось добиться выдачи Вишневского, и в итоге он всё же предстанет перед российским судом.

В сопровождении спецконвоя Вячеслав Вишневский доставлен в Россию, - гласит сообщение ведомства.

Напомним, что трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" случилась в марте 2018 года. На четвёртом этаже торгового центра, где находились кинотеатр и детская зона, вспыхнул пожар. Огонь быстро распространился по зданию, превратив его в огненную ловушку.

Одной из предпосылок трагедии стало то, что ТЦ был построен на основе цеха кондитерской фабрики, к которому пристроили два дополнительных этажа. При этом реконструкция проводилась без разрешения надзорных органов.

Также свою роль сыграли многочисленные нарушения пожарной безопасности: неработающая пожарная сигнализация, запертые пожарные выходы, запертые двери кинотеатров во время сеансов и прочее. Также были вопросы к действиям пожарных, принимавших участие в ликвидации пожара.