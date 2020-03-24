Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью...
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о ме...
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы...
Главная / Политика

"Доставлен под конвоем в Россию": Польша выдала скрывавшегося совладельца ТЦ "Зимняя вишня"

24 марта 2020, 21:35  •  42 • Политика
Польша по запросу России экстрадировала совладельца ТЦ "Зимняя вишня". "В сопровождении спецконвоя Вячеслав Вишневский доставлен в Россию", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По запросу России из Польши был экстрадирован совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", где во время пожара погибли 64 человека, из которых 42 - дети. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.
Речь идёт о Вячеславе Вишневском. Его подозревают в даче взятки в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора при строительстве ТЦ, который во время пожара превратился в смертельную ловушку для людей. Его розыск за границей осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Европейский союз, он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания. Тем не менее Генпрокуратуре России удалось добиться выдачи Вишневского, и в итоге он всё же предстанет перед российским судом.
В сопровождении спецконвоя Вячеслав Вишневский доставлен в Россию, - гласит сообщение ведомства.
Напомним, что трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" случилась в марте 2018 года. На четвёртом этаже торгового центра, где находились кинотеатр и детская зона, вспыхнул пожар. Огонь быстро распространился по зданию, превратив его в огненную ловушку.
Одной из предпосылок трагедии стало то, что ТЦ был построен на основе цеха кондитерской фабрики, к которому пристроили два дополнительных этажа. При этом реконструкция проводилась без разрешения надзорных органов.
Также свою роль сыграли многочисленные нарушения пожарной безопасности: неработающая пожарная сигнализация, запертые пожарные выходы, запертые двери кинотеатров во время сеансов и прочее. Также были вопросы к действиям пожарных, принимавших участие в ликвидации пожара.
поддерживаю 100%
не поддерживаю 0%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
24 марта 2020, 10:35
"Зачем выгонять Набиуллину? Судить!": Делягин "прочёл" мысли 90% народа страны
24 марта 2020, 14:35
Обвинителей России припёрли к стенке? Гаагский суд потребовал показать "секретные" фото пуска ракеты в MH17
24 марта 2020, 00:35
Истребители Су-35С прикрыли полёт Шойгу в Сирию
24 марта 2020, 10:35
"Э как их подкидывает": Соловьёв о реакции ВШЭ на слова профессора о 37-м годе
24 марта 2020, 10:35
"Рыночек облажался": Политтехнолог развенчал мифы о ЕС и коронавирусе
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
24 марта 2020, 04:35
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Ви...
24 марта 2020, 02:35
Почему коронавирус быстро распространился по Италии? Главный эпидемиолог России назва...
24 марта 2020, 02:35
ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ
24 марта 2020, 00:35
Вассерман рассказал, у кого Аваков списал предложения по оказанию помощи украинцам
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2020, 19:08
Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика
20 марта 2020, 16:35
Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля
21 марта 2020, 00:35
"Ну, Володя...": Лукашенко пошутил о чужой "дерзкой жене"
21 марта 2020, 08:35
Междлисовцы в ярости – крымские татары становятся пророссийскими
23 марта 2020, 15:35
Арсен Аваков объявил чрезвычайное положение и отдал Киев своим карманным нацистам, подавая сигнал регионам брать с него пример
19 марта 2020, 20:35
Политолог: Харьков ведут к отделению от Украины
23 марта 2020, 16:30
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о механизме заражения COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.