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"Достаточно": Клишас высказался о запрете на зарубежную недвижимость для чиновников

07 марта 2020, 00:35  •  52 • Политика
Сопредседатель рабочей группы, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в подготовленном докладе президенту о поправках в Конституцию не содержится запрета на владение зарубежной недвижимостью для чиновников. По словам Клишаса, такая норма вообще не предлагалась и не обсуждалась, а существующих ограничений "достаточно".
Рабочая группа по поправкам в Конституцию не обсуждала введение запрета для чиновников на владение зарубежной недвижимостью. Более того, таких предложений в подготовленном докладе для президента России Владимира Путина не содержится, заявил ТАСС сопредседатель рабочей группы, глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Такой нормы не было никогда [на рабочей группе], в действующем законе её нет", - подчеркнул сенатор, добавив, что на уровень Конституции были подняты те ограничения, которые уже существуют в действующем законодательстве.
"Там нет ничего нового в этой части. Расширен только перечень субъектов, на которых эти ограничения распространяются", - уточнил Клишас, подчеркнув, что он считает существующие ограничения "достаточными" и не видит необходимости в введении дополнительных.
Ранее издание "Ведомости" сообщило со ссылкой на собеседников в Администрации президента и Госдуме о том, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Эксперты издания не исключили возможность появления позднее такой нормы в федеральном законе.

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