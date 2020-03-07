"Достаточно": Клишас высказался о запрете на зарубежную недвижимость для чиновников

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не обсуждала введение запрета для чиновников на владение зарубежной недвижимостью. Более того, таких предложений в подготовленном докладе для президента России Владимира Путина не содержится, заявил ТАСС сопредседатель рабочей группы, глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Такой нормы не было никогда [на рабочей группе], в действующем законе её нет", - подчеркнул сенатор, добавив, что на уровень Конституции были подняты те ограничения, которые уже существуют в действующем законодательстве.

"Там нет ничего нового в этой части. Расширен только перечень субъектов, на которых эти ограничения распространяются", - уточнил Клишас, подчеркнув, что он считает существующие ограничения "достаточными" и не видит необходимости в введении дополнительных.

Ранее издание "Ведомости" сообщило со ссылкой на собеседников в Администрации президента и Госдуме о том, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Эксперты издания не исключили возможность появления позднее такой нормы в федеральном законе.