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"Достаточное давление на власть": Тихановская пригрозила бесконечными протестами
04 сентября 2020, 13:15 • 93 • Политика
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пригрозила бесконечными протестами. Она не находится на территории своей страны, но считает, что акции оказывают "достаточное давление на власть".
В интервью японскому телеканалу NHK Тихановская заявила, что сила оппозиции в людях.
"Демонстрации, которые мы проводим каждый день, оказывают достаточное давление [на власть]. Наш протест никогда не закончится", - произнесла она.
Тихановская пояснила, когда намерена вернуться в свою страну: готова "на первом же поезде", но пока она не чувствует, что Белоруссия для неё безопасна. Кроме того, она назвала "не очень хорошим знаком" взаимоотношения Александра Лукашенко с Россией. Телеканал сделал акцент, что экс-кандидат в президенты переживает из-за перспективы вмешательства Москвы в ситуацию в республике.
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа. В тот день жители республики выбирали президента. По данным ЦИК, уверенную победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Оппозиция полагает, что результаты были сфальсифицированы. В первые дни на улицах Минска и других городов встречались немногочисленные группы людей, среди которых были провокаторы, повышающие градус негодования. ОМОН был вынужден применить резиновые пули, водомёты, слезоточивый газ.
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