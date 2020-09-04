"Достаточное давление на власть": Тихановская пригрозила бесконечными протестами

В интервью японскому телеканалу NHK Тихановская заявила, что сила оппозиции в людях.

"Демонстрации, которые мы проводим каждый день, оказывают достаточное давление [на власть]. Наш протест никогда не закончится", - произнесла она.

Тихановская пояснила, когда намерена вернуться в свою страну: готова "на первом же поезде", но пока она не чувствует, что Белоруссия для неё безопасна. Кроме того, она назвала "не очень хорошим знаком" взаимоотношения Александра Лукашенко с Россией. Телеканал сделал акцент, что экс-кандидат в президенты переживает из-за перспективы вмешательства Москвы в ситуацию в республике.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа. В тот день жители республики выбирали президента. По данным ЦИК, уверенную победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Оппозиция полагает, что результаты были сфальсифицированы. В первые дни на улицах Минска и других городов встречались немногочисленные группы людей, среди которых были провокаторы, повышающие градус негодования. ОМОН был вынужден применить резиновые пули, водомёты, слезоточивый газ.