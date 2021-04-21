"Достаточно пяти "Кинжалов": В речи президента нашли "прозрачный" намёк Западу

Политолог Марат Баширов считает, что Путин в своей речи явно зашифровал довольно "прозрачный" намёк в адрес западных партнёров. Причём такие намёки иностранные военные советники вполне понятно для себя расшифровывают: "России достаточно пяти "Кинжалов".

По мнению Марата Баширова, в тексте послания президента ясно читается мысль: со стороны России никакой агрессии быть не может. Однако намёк дан очень чёткий и понятный:

Знаете, можете наступать 100 танками на Россию, но вполне возможно, что хватит пяток ракет системы "Кинжал", которых будет достаточно, чтобы это наступление остановить.

По словам Баширова, такие "прозрачные" намёки иностранные военные советники "вполне понятно для себя расшифровывают".

Баширов также пояснил в эфире Радио "КП", что Путин имел в виду под "красными линиями", которые переступают некоторые государства в отношении России.

"Я думаю, что президент, конечно, говорил не об Украине, а он говорил о тех, кто подталкивает Украину к тому, чтобы они совершили очередную глупость в виде провокации", - уверен эксперт. "И он вполне чётко дал понять, что они пожалеют об этом", - продолжил политолог.