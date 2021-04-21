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"Достаточно пяти "Кинжалов": В речи президента нашли "прозрачный" намёк Западу
21 апреля 2021, 22:50 • 97 • Политика
Политолог Марат Баширов считает, что Путин в своей речи явно зашифровал довольно "прозрачный" намёк в адрес западных партнёров. Причём такие намёки иностранные военные советники вполне понятно для себя расшифровывают: "России достаточно пяти "Кинжалов".
По мнению Марата Баширова, в тексте послания президента ясно читается мысль: со стороны России никакой агрессии быть не может. Однако намёк дан очень чёткий и понятный:
По словам Баширова, такие "прозрачные" намёки иностранные военные советники "вполне понятно для себя расшифровывают".
Баширов также пояснил в эфире Радио "КП", что Путин имел в виду под "красными линиями", которые переступают некоторые государства в отношении России.
"Я думаю, что президент, конечно, говорил не об Украине, а он говорил о тех, кто подталкивает Украину к тому, чтобы они совершили очередную глупость в виде провокации", - уверен эксперт. "И он вполне чётко дал понять, что они пожалеют об этом", - продолжил политолог.
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