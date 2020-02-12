"Достаточно ли Пит Буттиджич гей?": Гаспарян оценил статью The Guardian о кандидате в президенты США

"Неистово рукопожимаю The Guardian с их исследованием, достаточно ли кандидат в президенты США Пит Буттиджич гей", - написал Гаспарян в своем Telegram-канале.

Скриншот: Гаспарян/Telegram

Много раз Пит Буттиджич шутил, что ему нелегко в политике, потому что его фамилия слишком трудно произносится. В The Guardian сделали вывод, что это не самая большая проблема кандидата в президенты. К сложной фамилии возможного будущего лидера американцы кое-как привыкли, а вот с тем, что он открыто признается в своей сексуальной ориентации, - ещё нет. В октябре 2019 года в США был проведен опрос, который показал: 4 из 10 американцев убеждены, что к президенту-гею страна не готова.

Коллеги и единомышленники Буттиджича утверждают, что им "плевать на его пол и сексуальную ориентацию". Гораздо больше их интересует, может ли этот политик "привнести больше здравого смысла в Белый дом". Издание делает акцент, что пожилые граждане США и те, кто придерживается умеренных взглядов, вряд ли позитивно оценят обсуждение сексуальных предпочтений главы нации. Да и молодежь считает указание на принадлежность к ЛГБТ-сообществу как минимум странным, а порой и аномальным.

В 2015 году Верховный суд США принял решение о равенстве в браке. Тогда Буттиджич сделал публичное заявление по этому поводу, но американцам показалось, что он "приуменьшает свою сексуальную ориентацию".

"Возможно ли, что мы достигли стадии, когда кандидат в президенты от геев может потерять голоса избирателей из-за того, что он недостаточно гей?" - задались вопросом журналисты The Guardian.

В тех штатах США, где пропагандируются традиционные ценности, Буттиджичу снова придётся "приуменьшать свою сексуальную ориентацию" во время избирательной компании. Или хотя бы не делать на ней акцент.