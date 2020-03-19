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"Достать чернил и плакать!": Украинский МИД выразил "решительный протест" Путину

19 марта 2020, 04:35  •  53 • Политика
МИД Украины направил ноту с "решительным протестом" из-за визита Путина в Крым. "Как выглядит "решительный протест"? Достать чернил и плакать!" - комментируют бессмысленные потуги украинских дипломатов в соцсетях.
МИД Украины назвал незаконным визит президента России Владимира Путина в Крым, сообщается на сайте украинского ведомства. Ноту протеста украинских дипломатов оценили в Сети.
"МИД Украины выразил "решительный протест" из-за визита президента России Владимира Путина в Крым. Глупее, чем украинский МИД, может выглядеть только протестующий украинский МИД", - комментирует в Twitter "Радио Стыдоба".
"Как выглядит "решительный протест"?" - интересуется Roman @Romancolonel.
"Достать чернил и плакать!" - отвечает ему Alex Korneitchouk @Alex131626.
"В цирке всё стабильно", - резюмирует @Dokker_2018.
Напомним, что президент России Владимир Путин отправился в двухдневную рабочую поездку по Крымскому полуострову. Он уже встретился с представителями общественности и вручил государственные награды строителям Крымского моста. В ходе встречи с общественностью Путин назвал нелепыми попытки ставить под сомнение решение жителей полуострова о присоединении к России.
Крым вошёл в состав России в 2014 году после кровавого госпереворота на Украине. Жители полуострова проголосовали на общенародном референдуме за выход из состава Незалежной и за воссоединение с Россией.
Фото: скриншот Twitter/@RadioStydoba

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