"Достать чернил и плакать!": Украинский МИД выразил "решительный протест" Путину

МИД Украины назвал незаконным визит президента России Владимира Путина в Крым, сообщается на сайте украинского ведомства. Ноту протеста украинских дипломатов оценили в Сети.

"МИД Украины выразил "решительный протест" из-за визита президента России Владимира Путина в Крым. Глупее, чем украинский МИД, может выглядеть только протестующий украинский МИД", - комментирует в Twitter "Радио Стыдоба". "Как выглядит "решительный протест"?" - интересуется Roman @Romancolonel. "Достать чернил и плакать!" - отвечает ему Alex Korneitchouk @Alex131626. "В цирке всё стабильно", - резюмирует @Dokker_2018.

Напомним, что президент России Владимир Путин отправился в двухдневную рабочую поездку по Крымскому полуострову. Он уже встретился с представителями общественности и вручил государственные награды строителям Крымского моста. В ходе встречи с общественностью Путин назвал нелепыми попытки ставить под сомнение решение жителей полуострова о присоединении к России.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после кровавого госпереворота на Украине. Жители полуострова проголосовали на общенародном референдуме за выход из состава Незалежной и за воссоединение с Россией.

Фото: скриншот Twitter/@RadioStydoba