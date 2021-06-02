"Достало. Займитесь делом!" Юрий Пронько обратился к чиновникам

Уже осенью этого года в России может появиться закон, который введёт полный запрет на ватные палочки, пластиковые трубочки, одноразовую посуду. Складывается чёткое ощущение, что наши чиновники во власти от безделья страдают.

Им невдомёк, что десятки миллионов соотечественников не живут, а влачат жалкое существование. Им невдомёк, что доходы населения падают восьмой год подряд. Ватные палочки им встали поперёк горла. Может, господа реформаторы, вам уже одновременно и прокладками с подгузниками заняться? А что, перейдём на вату и марлю.

Вроде бы всё выглядит логично. Запрет на одноразовый пластик – забота об экологии. Однако уже стало известно, что данное решение ударит по переработке полимеров и приведёт к дальнейшему росту цен на товары. Не знаю, как вы, а я уже устал от всех рассуждений, кто стоит за ростом цен и почему у Набиуллиной во всём виноваты закрытые границы. Это что же за экономика, где невыгодно производить, а выгодно только добывать и продавать сырьё?

Наша проблема состоит в том, что у нас эти палочки вообще никто не производит из отечественных производителей, это наверняка. Могу сказать даже название фирмы, которая их делает в мировом масштабе, поэтому Абрамченко на них наплевать, – объяснил политолог Георгий Бовт. – Но сказав А, ей надо было бы сказать Б. Сказать, что мы вообще предусматриваем налоговые или иные льготы для российских компаний, которые придумывают технологии и товары, с одной стороны экологически безопасные, а с другой – замещающие вредную, так сказать, продукцию. Потому что, в принципе, идти по пути запретов – это тупо. Она могла бы, например, начать, я не знаю, с женских прокладок, взяла бы и запретила их, и вернулись бы к вате, как в старые добрые советские времена.

Да уж, пора вернуться к вате и марле. Дожили! И вновь живём не собственным умом, а всё киваем на Запад. Своей головы у чиновников давно нет, но такой закомплексованности я давно не видел.

"Слуги" постоянно кивают на Европу. Своих-то решений нет. Дескать, Евросоюз уже санкционировал с этого года отказ от одноразового пластика. Чем мы хуже, рассуждают те, кто замучился в удобных креслах протирать штаны и юбки. Я за чистоту и экологию, но без фанатизма. Фанатизм в любом деле, особенно если это касается запретов, всегда только вредит и наносит существенный ущерб.

Я не знаю, какие последуют дальнейшие действия со стороны России. Может быть, это заявление так и останется странным заявлением, предназначенным для Европейского Союза. Но, если это будет иметь практические последствия, в виде действительной замены этих палочек ушных, то ничего хорошего в этом не будет. И не является ли это вообще общей такой кампанией давления на нефтепереработку. Хотя нефтепереработка для нас необходима, а значит, необходимо получение пластика, – говорит политолог, экономист Василий Колташов. – Пластик нужно использовать. Может быть, нужна система сортировки какая-то новая, нужна система очистки новая. Но замена пластиковых ушных палочек на ушные палочки из какой-нибудь древесины, когда срубаются в огромных количествах ёлки, березы, для того чтобы производить ушные палочки, – это просто безумие. Вот это безумие характеризует всю европейскую "зелёную" повестку, потому что она глубоко иррациональна во многих вопросах. Она не учитывает экономические интересы.

По оценке профучастников рынка полимеров, они могут потерять значительную часть своих доходов. Нынешняя ситуация – от регламентирующей до фискальной – делает перепрофилирование производства невозможным или невыгодным. Да и потребители не выиграют от действий этих очередных "горе-реформаторов". Приведу конкретный пример – цена деревянных ушных палочек в среднем в 10 раз выше, чем пластиковых. Господа чиновники, займитесь делом! Нас уже достал рост цен из-за ваших желаний и решений.