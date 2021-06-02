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"Достало. Займитесь делом!" Юрий Пронько обратился к чиновникам
02 июня 2021, 08:40 • 119 • Политика
Уже осенью этого года в России может появиться закон, который введёт полный запрет на ватные палочки, пластиковые трубочки, одноразовую посуду. Складывается чёткое ощущение, что наши чиновники во власти от безделья страдают.
Им невдомёк, что десятки миллионов соотечественников не живут, а влачат жалкое существование. Им невдомёк, что доходы населения падают восьмой год подряд. Ватные палочки им встали поперёк горла. Может, господа реформаторы, вам уже одновременно и прокладками с подгузниками заняться? А что, перейдём на вату и марлю.
Вроде бы всё выглядит логично. Запрет на одноразовый пластик – забота об экологии. Однако уже стало известно, что данное решение ударит по переработке полимеров и приведёт к дальнейшему росту цен на товары. Не знаю, как вы, а я уже устал от всех рассуждений, кто стоит за ростом цен и почему у Набиуллиной во всём виноваты закрытые границы. Это что же за экономика, где невыгодно производить, а выгодно только добывать и продавать сырьё?
Да уж, пора вернуться к вате и марле. Дожили! И вновь живём не собственным умом, а всё киваем на Запад. Своей головы у чиновников давно нет, но такой закомплексованности я давно не видел.
"Слуги" постоянно кивают на Европу. Своих-то решений нет. Дескать, Евросоюз уже санкционировал с этого года отказ от одноразового пластика. Чем мы хуже, рассуждают те, кто замучился в удобных креслах протирать штаны и юбки. Я за чистоту и экологию, но без фанатизма. Фанатизм в любом деле, особенно если это касается запретов, всегда только вредит и наносит существенный ущерб.
По оценке профучастников рынка полимеров, они могут потерять значительную часть своих доходов. Нынешняя ситуация – от регламентирующей до фискальной – делает перепрофилирование производства невозможным или невыгодным. Да и потребители не выиграют от действий этих очередных "горе-реформаторов". Приведу конкретный пример – цена деревянных ушных палочек в среднем в 10 раз выше, чем пластиковых. Господа чиновники, займитесь делом! Нас уже достал рост цен из-за ваших желаний и решений.
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