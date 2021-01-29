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"Достали даже Швецию": Как НАТО собирается использовать Россию в своих целях - эксперт
29 января 2021, 11:55 • 115 • Политика
Генсек НАТО призвал альянс к увеличению оборонных расходов из-за "агрессии" России. "Военные бюджеты стран НАТО будут расти как на дрожжах. И подобная неврастения постигла даже такую сугубо нейтральную страну, как Швеция", - отметил военный эксперт.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны - члены альянса увеличить отчисления на оборонные расходы альянса в связи с "агрессивными действиями" России. Что на самом деле кроется за этими словами, объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Он считает, что такая риторика НАТО связана прежде всего с внутренними проблемами военного блока, а также с экономическим кризисом и пандемией. В таких условиях альянсу жизненно необходима внешняя угроза. И Россия, с её суверенной политикой и мощным оборонным потенциалом, подходит на эту роль как нельзя кстати.
- сказал Василий Дандыкин в беседе с Nation News.
В этой связи военный эксперт призвал Россию держать порох сухим и не нервничать.
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