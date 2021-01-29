"Достали даже Швецию": Как НАТО собирается использовать Россию в своих целях - эксперт

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны - члены альянса увеличить отчисления на оборонные расходы альянса в связи с "агрессивными действиями" России. Что на самом деле кроется за этими словами, объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он считает, что такая риторика НАТО связана прежде всего с внутренними проблемами военного блока, а также с экономическим кризисом и пандемией. В таких условиях альянсу жизненно необходима внешняя угроза. И Россия, с её суверенной политикой и мощным оборонным потенциалом, подходит на эту роль как нельзя кстати.

Потому военные бюджеты стран НАТО будут расти как на дрожжах. И подобная неврастения постигла даже такую сугубо нейтральную страну, как Швеция,

- сказал Василий Дандыкин в беседе с Nation News.

В этой связи военный эксперт призвал Россию держать порох сухим и не нервничать.