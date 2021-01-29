Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебат...
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась см...
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, пры...
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Пут...
Главная / Политика

"Достали даже Швецию": Как НАТО собирается использовать Россию в своих целях - эксперт

29 января 2021, 11:55  •  115 • Политика
Генсек НАТО призвал альянс к увеличению оборонных расходов из-за "агрессии" России. "Военные бюджеты стран НАТО будут расти как на дрожжах. И подобная неврастения постигла даже такую сугубо нейтральную страну, как Швеция", - отметил военный эксперт.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны - члены альянса увеличить отчисления на оборонные расходы альянса в связи с "агрессивными действиями" России. Что на самом деле кроется за этими словами, объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Он считает, что такая риторика НАТО связана прежде всего с внутренними проблемами военного блока, а также с экономическим кризисом и пандемией. В таких условиях альянсу жизненно необходима внешняя угроза. И Россия, с её суверенной политикой и мощным оборонным потенциалом, подходит на эту роль как нельзя кстати.
Потому военные бюджеты стран НАТО будут расти как на дрожжах. И подобная неврастения постигла даже такую сугубо нейтральную страну, как Швеция,
- сказал Василий Дандыкин в беседе с Nation News.
В этой связи военный эксперт призвал Россию держать порох сухим и не нервничать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
29 января 2021, 08:15
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь после митинга
29 января 2021, 05:30
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
29 января 2021, 01:50
В Госдуме назвали вещи своими именами: 500 тысяч человек убил не коронавирус
29 января 2021, 00:00
Стал похож на Чубайса. Бывший "хозяин Сибири" гуляет с навальнятами
29 января 2021, 03:40
"Пробитая голова оказалась пустой": Голованов разоблачил "избитого" на митинге за Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 января 2021, 08:15
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь посл...
29 января 2021, 05:30
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
29 января 2021, 01:50
В Госдуме назвали вещи своими именами: 500 тысяч человек убил не коронавирус
29 января 2021, 00:00
Стал похож на Чубайса. Бывший "хозяин Сибири" гуляет с навальнятами
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2021, 09:05
Укол правды
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поезд любимого дедушку..."
24 января 2021, 11:50
Столицы "осаждают" перед митингами военные? В Москву и Петербург движутся колонны
28 января 2021, 20:20
Тайна "дворца Путина" раскрыта: "Это настоящая сенсация"
28 января 2021, 16:40
Байден врёт, обвиняет и угрожает. Путин стоит на своём
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
24 января 2021, 11:50
В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.