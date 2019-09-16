"Достал паспорт - а он русский или венгерский": Жириновский описал "достойный конец Украины"

Об этом Владимир Жириновский написал в своем Telegram-канале. Чем больше жителей Украины получат не только российские, но и, к примеру, венгерские паспорта, тем ближе будет конец нынешней Украины - украинских граждан просто не останется, считает он.

"Достал паспорт - русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины", - резюмировал Жириновский.

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории ЛДНР. Сами жители восприняли эту идею с энтузиазмом.

Однако Украина и Запад в лице США и некоторых стран Евросоюза восприняли решение России как провокацию и нарушение Минских соглашений. При этом украинские и западные политики не указали, какие нормы нарушает решение Москвы, и не смогли опровергнуть мнение независимых экспертов, что определение порядка предоставления своего гражданства является суверенным внутренним делом России.