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"Достал паспорт - а он русский или венгерский": Жириновский описал "достойный конец Украины"
16 сентября 2019, 01:54 • 33 • Политика
По словам лидера ЛДПР, против "американизации Украины" может бороться только Россия, а способствовать этому будет выдача российских паспортов не только жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Об этом Владимир Жириновский написал в своем Telegram-канале. Чем больше жителей Украины получат не только российские, но и, к примеру, венгерские паспорта, тем ближе будет конец нынешней Украины - украинских граждан просто не останется, считает он.
"Достал паспорт - русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины", - резюмировал Жириновский.
Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории ЛДНР. Сами жители восприняли эту идею с энтузиазмом.
Однако Украина и Запад в лице США и некоторых стран Евросоюза восприняли решение России как провокацию и нарушение Минских соглашений. При этом украинские и западные политики не указали, какие нормы нарушает решение Москвы, и не смогли опровергнуть мнение независимых экспертов, что определение порядка предоставления своего гражданства является суверенным внутренним делом России.
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