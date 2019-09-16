Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Идет обучение персонала и установка ПВО": В Турции заявили об окончан...
"Всегда был паршивой овцой": Племянник Меган Маркл решил нажиться на е...
Картина Второй мировой войны всё больше деформируется
Новые поставки: Турция получила вторую батарею С-400
Главная / Политика

"Достал паспорт - а он русский или венгерский": Жириновский описал "достойный конец Украины"

16 сентября 2019, 01:54  •  33 • Политика
По словам лидера ЛДПР, против "американизации Украины" может бороться только Россия, а способствовать этому будет выдача российских паспортов не только жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Об этом Владимир Жириновский написал в своем Telegram-канале. Чем больше жителей Украины получат не только российские, но и, к примеру, венгерские паспорта, тем ближе будет конец нынешней Украины - украинских граждан просто не останется, считает он.
"Достал паспорт - русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины", - резюмировал Жириновский.
Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории ЛДНР. Сами жители восприняли эту идею с энтузиазмом.
Однако Украина и Запад в лице США и некоторых стран Евросоюза восприняли решение России как провокацию и нарушение Минских соглашений. При этом украинские и западные политики не указали, какие нормы нарушает решение Москвы, и не смогли опровергнуть мнение независимых экспертов, что определение порядка предоставления своего гражданства является суверенным внутренним делом России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
15 сентября 2019, 09:39
"Мощнейший удар по режиму": Американский сенатор предложил атаковать нефтяные объекты Ирана
15 сентября 2019, 12:54
США решили припугнуть Иран "мощнейшим ударом". Саудиты назвали срок - "за 8 часов"
15 сентября 2019, 06:24
"Вандализм": Уникальные московские граффити закрашены по распоряжению чиновников. Пользователи негодуют
15 сентября 2019, 03:09
Два сценария Армагеддона: Как может начаться ядерная война между Россией и США
15 сентября 2019, 06:24
"Иран напал на Саудовскую Аравию": США назначили виновного за атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco
15 сентября 2019, 20:39
Песков: инцидент на Saudi Aramco может негативно повлиять на стабильность энергорынков
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2019, 22:39
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
16 сентября 2019, 01:39
Минфин Украины рассчитывает получить 5 млрд гривен от приватизации
16 сентября 2019, 01:39
Уйти, чтобы остаться: почему британцы поддерживают референдумы о независимости Шотлан...
16 сентября 2019, 01:39
«Сигнал партнёрам и недоброжелателям»: как будут проходить крупнейшие в этом году стр...
16 сентября 2019, 01:39
«Невероятный цинизм»: в России отреагировали на призыв посла США к сербам «шире смотр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2019, 12:09
Придет "Генерал Мороз" - Украине "конец"? Экс-депутат Рады раскрыл правду из "Нафтогаза" о российском газе
12 сентября 2019, 23:09
Обиделись на "зелёных человечков": Геращенко выключили микрофон и выгнали из Рады. Временно
09 сентября 2019, 05:56
Один из тех, кого привезли по обмену
10 сентября 2019, 12:39
"Они вообще в каком мире живут?" Говоря о "живодерской пенсионной реформе" и 4-дневной неделе, Михеев не сдержался
12 сентября 2019, 06:54
"Ему повезло, он попал в "мифическую категорию": Эксперт – о том, почему Шумахер вышел из комы через 6 лет
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве по транзитному контакту
13 сентября 2019, 13:39
«Вы там держитесь!» Навальный бежал из страны после обысков в его штабах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.