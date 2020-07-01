"Досмотрите до конца - я думала, так не бывает": Скабеева о нарушениях на голосовании по Конституции

В Жуковском члены организации "Голос" соорудили фальшивый избирательный участок, чтобы сообщить о "несоответствии" в процедуре голосования по поправкам в Конституцию. На видео запечатлено, как на фоне "избирательного участка" представитель организации записывает ролик - мол, вот тут нарушение.

По словам активистов, которые сняли ролик о несоблюдении правил, избирателям на участке выдаётся бюллетень якобы под присмотром членов комиссии, что нарушает тайну голосования.

Примечательно, что после съёмок "картинки" УИК испарился: за считаные минуты члены "Голоса" разобрали свои декорации.

Видеозапись изумила ведущую Ольгу Скабееву.

В своём телеграм-канале она написала: "Наши «друзья» из организации «Голос» пробивают очередное дно. Маленькие хитрости иноагентов: видео о нарушениях на участке будет интереснее, если построить участок самому. Досмотрите до конца - я думала, так не бывает".

Напомним, что ранее в Сети уже появлялись видеозаписи с провокациями, которые пытаются устраивать члены "Голоса". Так, на просторах интернета есть ролик, где куратор движения инструктирует провокаторов для фальсификации нарушений, а ещё ранее активистов уличили в публикации фейка о вбросе бюллетеней.