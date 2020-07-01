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"Досмотрите до конца - я думала, так не бывает": Скабеева о нарушениях на голосовании по Конституции
01 июля 2020, 12:00 • 46 • Политика
Телеведущая Ольга Скабеева в своём телеграм-канале разместила видео организации "Голос". Представители "Голоса" в Жуковском соорудили фальшивый пункт для голосования по поправкам в Конституцию. "Досмотрите до конца - я думала, так не бывает", - написала Скабеева, разместив видео постановки.
В Жуковском члены организации "Голос" соорудили фальшивый избирательный участок, чтобы сообщить о "несоответствии" в процедуре голосования по поправкам в Конституцию. На видео запечатлено, как на фоне "избирательного участка" представитель организации записывает ролик - мол, вот тут нарушение.
По словам активистов, которые сняли ролик о несоблюдении правил, избирателям на участке выдаётся бюллетень якобы под присмотром членов комиссии, что нарушает тайну голосования.
Примечательно, что после съёмок "картинки" УИК испарился: за считаные минуты члены "Голоса" разобрали свои декорации.
Видеозапись изумила ведущую Ольгу Скабееву.
В своём телеграм-канале она написала: "Наши «друзья» из организации «Голос» пробивают очередное дно. Маленькие хитрости иноагентов: видео о нарушениях на участке будет интереснее, если построить участок самому. Досмотрите до конца - я думала, так не бывает".
Напомним, что ранее в Сети уже появлялись видеозаписи с провокациями, которые пытаются устраивать члены "Голоса". Так, на просторах интернета есть ролик, где куратор движения инструктирует провокаторов для фальсификации нарушений, а ещё ранее активистов уличили в публикации фейка о вбросе бюллетеней.
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