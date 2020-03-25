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"Дословно так и пишите": Валуев объяснил слухи с закрытием храмов

25 марта 2020, 21:35  •  98 • Политика
В Русской Православной Церкви назвали условия для закрытия храмов из-за коронавируса на фоне слухов о данной мере. "Дословно так и пишите - не надо вестись на все эти разговоры в интернете", - прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Николай Валуев.
Вопрос об ограничении доступа в храмы для присутствия на богослужениях может быть рассмотрен, если власти запретят посещение торговых центров и ресторанов и остановят общественный транспорт, говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия. Ранее появились слухи, что церкви будут закрыты для снижения риска заражения коронавирусом. Ситуацию для Царьграда прокомментировал депутат Госдумы Николай Валуев.
Он выразил уверенность, что церкви никто закрывать не станет. А все слухи и сплетни на эту тему - не более чем хайп. Но если до такого всё-таки дойдёт, то будут закрыты не только храмы, но и магазины, и прочее.
Дословно так и пишите - не надо вестись на все эти разговоры в интернете. Если вы узнаете, что такое решение готовится, а это решение не может быть просто - клич в интернете: давайте закроем церкви. Нет, если к такому придёт, надо будет не только церкви закрывать, но и магазины, - сказал депутат Госдумы Николай Валуев в интервью Царьграду.
Он добавил, что пока работают магазины, церкви тоже не будут закрыты. Поэтому не нужно будоражить людей без повода и наводить панику.
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