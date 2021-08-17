Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "...
Главная / Политика

"Доскакался, немоскаль!": Януковичу напомнили о его ответственности за украинский беспредел

17 августа 2021, 16:20  •  146 • Политика
Виктор Янукович, экс-президент Украины, сбежавший в Россию во время прозападного переворота 2014 года, назвал семь трагичных последствий Евромайдана и его якобы "безобидной" кричалки "Хто не скаче, той москаль". Бывшему политику напомнили, кто взрастил этих скачущих радикалов и привёл их представителей к власти.
Накануне 30-летия провозглашения украинской независимости от юридически ещё существовавшего СССР бывший президент Украины Виктор Янукович, скрывающийся в России от преследования со стороны радикалов и украинского "правосудия", сделал официальное заявление, обратившись к украинскому народу. Его полный текст публикует "РИА Новости". По мнению Януковича, отказ от добрососедства с Россией и деятельность русофобски настроенных евромайданных радикалов с их трагикомично известной кричалкой "Хто не скаче, той москаль", привели к самым пагубным последствиям для самой Украины и её народа:
"К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов".
Однако, по твёрдому убеждению экспертов Царьграда, Виктору Януковичу следовало бы не оправдываться и не рассуждать отстранённо в духе политолога, но публично каяться за итоги собственного правления, завершившегося тем самым Евромайданом и разгулом русофобии. Так, руководитель идеологического отдела первого русского телеканала Царьград Михаил Тюренков напомнил, что именно Янукович и подконтрольная ему "Партия регионов" все четыре года нахождения у власти пытались усидеть на двух стульях - пророссийском и антироссийском:
"Придя к власти в 2010 году исключительно благодаря тому, что не менее половины граждан Украины не отделяли себя от России и русского народа, Янукович сделал всё, чтобы продолжить антироссийскую политику своих предшественников. В итоге не только заигравшись в евроинтеграцию, но и фактически создав материальную и идеологическую базу Евромайдана. Кто много лет обещал уравнять в статусе украинский и русский языки? Кто утверждал, что федеративная Украина - безальтернативная модель развития украинского государства? И кто потом взял все свои слова обратно? Кто, по сути, оказался таким же "немоскалём", как и прыгающие радикалы, заставив даже экс-премьер-министра Украины Николая Азарова издеваться над самим собой, выступая на официальных мероприятиях на жутком ломаном суржике, а не на родном русском языке?"
Тюренков также напомнил, что именно при Януковиче откровенно неонацистская партия "Свобода" попала в Верховную раду Украины с результатом свыше 10% голосов избирателей. "Этого не могло случиться без поддержки режима Януковича, который фактически поддерживал украинских неонацистов - в надежде, что они косвенно помогут ему удержаться у власти во втором туре президентских выборов 2015 года, которые в итоге не состоялись. Доскакался, немоскаль!" - с горечью завершил глава идеологического отдела Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





146
Источник
Похожие новости
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
17 августа 2021, 03:30
Украинцы записали казахов в союзники по Крыму
17 августа 2021, 07:10
Эмоции Байдена приняла папка. Трибуна устояла - видео
17 августа 2021, 07:10
Дипломат рассказал о "высокомерно" отверженном НАТО предложении России
17 августа 2021, 00:45
"Американцев обманули": Обозреватель NI указал на хитрость Пакистана
17 августа 2021, 03:30
Отпускница 1991 года развенчала миф о спецоперации возле дачи Горбачёва
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2021, 06:00
ОП купил «Свободу» и Тягнибока, чтобы праворадикалы озвучили ультиматум Байдену
12 августа 2021, 01:35
Разоблачённый Би-би-си боец ЧВК "Вагнер" оказался строителем. Он готов подать в суд
14 августа 2021, 22:20
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
14 августа 2021, 12:15
Всё тайное становится явным: в Литве похищены секретные документы
14 августа 2021, 01:15
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
15 августа 2021, 02:00
Талибы уже в Кабуле: В столице Афганистана слышны крики и выстрелы - видео
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.