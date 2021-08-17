"Доскакался, немоскаль!": Януковичу напомнили о его ответственности за украинский беспредел

Виктор Янукович, экс-президент Украины, сбежавший в Россию во время прозападного переворота 2014 года, назвал семь трагичных последствий Евромайдана и его якобы "безобидной" кричалки "Хто не скаче, той москаль". Бывшему политику напомнили, кто взрастил этих скачущих радикалов и привёл их представителей к власти.

Накануне 30-летия провозглашения украинской независимости от юридически ещё существовавшего СССР бывший президент Украины Виктор Янукович, скрывающийся в России от преследования со стороны радикалов и украинского "правосудия", сделал официальное заявление, обратившись к украинскому народу. Его полный текст публикует "РИА Новости". По мнению Януковича, отказ от добрососедства с Россией и деятельность русофобски настроенных евромайданных радикалов с их трагикомично известной кричалкой "Хто не скаче, той москаль", привели к самым пагубным последствиям для самой Украины и её народа:

"К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов".

Однако, по твёрдому убеждению экспертов Царьграда, Виктору Януковичу следовало бы не оправдываться и не рассуждать отстранённо в духе политолога, но публично каяться за итоги собственного правления, завершившегося тем самым Евромайданом и разгулом русофобии. Так, руководитель идеологического отдела первого русского телеканала Царьград Михаил Тюренков напомнил, что именно Янукович и подконтрольная ему "Партия регионов" все четыре года нахождения у власти пытались усидеть на двух стульях - пророссийском и антироссийском:

"Придя к власти в 2010 году исключительно благодаря тому, что не менее половины граждан Украины не отделяли себя от России и русского народа, Янукович сделал всё, чтобы продолжить антироссийскую политику своих предшественников. В итоге не только заигравшись в евроинтеграцию, но и фактически создав материальную и идеологическую базу Евромайдана. Кто много лет обещал уравнять в статусе украинский и русский языки? Кто утверждал, что федеративная Украина - безальтернативная модель развития украинского государства? И кто потом взял все свои слова обратно? Кто, по сути, оказался таким же "немоскалём", как и прыгающие радикалы, заставив даже экс-премьер-министра Украины Николая Азарова издеваться над самим собой, выступая на официальных мероприятиях на жутком ломаном суржике, а не на родном русском языке?"

Тюренков также напомнил, что именно при Януковиче откровенно неонацистская партия "Свобода" попала в Верховную раду Украины с результатом свыше 10% голосов избирателей. "Этого не могло случиться без поддержки режима Януковича, который фактически поддерживал украинских неонацистов - в надежде, что они косвенно помогут ему удержаться у власти во втором туре президентских выборов 2015 года, которые в итоге не состоялись. Доскакался, немоскаль!" - с горечью завершил глава идеологического отдела Царьграда.