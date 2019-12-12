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"Дошли до крайней степени вранья": Донбасс готов помочь утонувшему во лжи Киеву

12 декабря 2019, 03:09  •  45 • В мире
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поставил ультиматум украинским политикам. Пушилин заявил, что обмен пленными, о котором договорились на саммите "нормандской четвёрки", не начнётся, пока Украина не опубликует полный текст коммюнике на разных языках. "Дошли до крайней степени вранья", - заявил Пушилин, имея в виду искажения текста украинской стороной.
Глава ДНР Денис Пушилин выдвинул условия, при которых начнётся обмен пленными в Донбассе. Он заявил, что Украина должна прежде опубликовать текст коммюнике. Причем документ должен появиться на разных языках - "без искажений и несогласованных вставок".

"Небольшие" нестыковки

"Офис президента сфальсифицировал в переводе коммюнике по итогам встречи в Париже важнейший аспект договорённостей глав государств - участников "нормандского формата", - отметили в партии "Оппозиционная платформа "За жизнь", изучив украинский вариант перевода итогового коммюнике "нормандской четвёрки" после последней встречи в Париже.
В партии же отметили, что тем самым офис Зеленского "фактически обманывает украинское общество, говоря об истинной сути достигнутых договорённостей".
В качестве наглядного примера на сайте партии выложили три варианта текста итогового коммюнике: оригинал на английском, перевод на русский, а также тот, что даёт офис президента Украины на украинском.
В частности, обратили внимание на отрывок документа, где сообщается об особом статусе ДНР и ЛНР.
"The sides express interest in agreeing within the Normandy format (N4) and the Trilateral Contact Group on all the legal aspects of the Special Order of Local Self-Government - special status - of Certain Areas of the Donetsk and Luhansk Regions..." - указывается в оригинальной версии документа "нормандской четвёрки".
"Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" (Н4) и Трёхсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей..." - так звучит перевод на русский язык.
"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей…" - указывается на официальном сайте президента Украины.
Откуда взялась фраза про закон об особом статусе? Если внимательно посмотреть текст оригинала документа, то там слова "закон" нет. Именно на это и обращают внимание украинские парламентарии из стана оппозиции.

Встреча "нормандской четвёрки"

Обсуждение проблем Украины в формате "нормандской четвёрки" прошло в Париже 9 декабря. Саммит был плодотворным, дискуссии позволили продвинуться по ряду вопросов, включая обмен пленными, заявил президент Франции. Эммануэль Макрон отметил, что стороны договорились продолжать работу и через четыре месяца провести саммит в аналогичном формате вновь.
Как отметила в своём выступлении канцлер ФРГ Ангела Меркель, необходимо до конца года реализовать режим прекращения огня.
Итоговое коммюнике лидеров "нормандской четвёрки" состоит из трёх пунктов: "Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта", "Меры по реализации политических положений Минских соглашений" и "Продолжение".
Отмечается, что документ называет Минские соглашения по Донбассу базисом работы в "нормандском формате". "Государства-члены привержены к их полной имплементации", - говорится в коммюнике.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, в рамках саммита обсуждались "важные моменты, в том числе меры, направленные на стабилизацию на востоке страны, а также полное прекращение огня до конца текущего года и контроль за соблюдением режима прекращения огня".
Президент России Владимир Путин поддержал слова коллег и подчеркнул, что лидеры "нормандской четвёрки" подтвердили безальтернативность последовательного выполнения "Минска-2".

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