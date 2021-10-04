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"Досье Пандоры". Попытка разоблачения мировых финансовых тайн

04 октября 2021, 00:10  •  214 • Политика
Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал версию так называемого "Досье Пандоры". Данные бумаги представители консорциума называют своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Прямо сейчас мы не берёмся делать выводы о достоверности заявлений - лишь тезисно приводим главные пункты.

Что такое "Досье Пандоры"

Опубликовали документы об офшорных операциях с возможным участием мировых политиков в США. Авторы "Досье Пандоры" (Pandora Papers) настаивают, что в их распоряжении оказался компромат на 130 миллиардеров из 45 стран мира, в том числе о 46 гражданах России. Часть бумаг касаются 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также в целом 400 чиновников из 100 стран мира. Расследование, безусловно, одиозно, и оценивать представленные в нём тезисы с ходу не возьмётся ни один профессионал. Поэтому "Первый русский" для начала приводит лишь главные утверждения.
США авторами досье названы крупнейшим налоговым убежищем. Так, в штате Южная Дакота выявили "миллиарды долларов", которые могут принадлежать обвиняемым в крупных финансовых преступлениях.

Украинские страницы досье

Американские специалисты помогали отмывать деньги олигархам по всему миру, в том числе услугу оказали украинскому олигарху Игорю Коломойскому - он легализовал 5,5 млрд, к переводам $40 млн от связанных с Коломойским структур могли быть причастны президент Украины Владимир Зеленский и его соратники. Главным "подрядчиком" отмыва стала американская юридическая фирма Baker McKenzie.
Кстати, Владимир Зеленский с братьями Шефирами (на одного из них пару дней назад совершили покушение) зарегистрировал офшор, трастовым владельцем которого стал глава СБУ Иван Баканов. Вместе с партнёрами Владимир Зеленский владел офшорами, связанными с бизнесом на Британских Виргинских островах и Кипре. В том числе офшорами президент Украины пользовался, чтобы дать возможность своей семье получать прибыль от бизнеса за рубежом, не оформляя декларации.

Другие герои Пандоры

Помимо Украины в досье упомянут Азербайджан. Авторы расследования полагают, что семья Алиевых, например, в течение последних лет продала недвижимости в Великобритании на сумму порядка 400 миллионов фунтов. Идём дальше и видим уже Чехию - тут досталось премьер-министру страны. В "Досье Пандоры" говорится, что Андрей Бабиш использовал офшор для приобретения замка на юге Франции стоимостью $22 млн.
Среди других точек на карте - Пакистан, где авторы досье сосредоточились на "близком окружении" премьера Имрана Хана, однако не смогли с уверенностью сказать, что сам политик имеет отношение к офшорам. Кроме того, упомянута Иордания - по версии авторов досье, король Абдалла II через офшоры купил элитную недвижимость в США и Британии на $100 млн. Пара слов сказана и о Великобритании. Бывший премьер-министр страны Тони Блэр в 2017 году мог купить через офшор здание в Лондоне ценой 6,4 млн фунтов.
Больше информации мы опубликуем по мере расшифровки документов.

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