"Досье Пандоры" - приговор для Зеленского? Эксперт указал на два важных момента

Политолог Марат Баширов считает, что среди нескольких сотен публичных людей, которые стали "героями" скандального расследования "Досье Пандоры", настоящей мишенью являлся лишь один человек - президент Украины Зеленский. Эксперт указал на два важных момента, связанных с этой публикацией.

В воскресенье, 3 октября, все мировые СМИ сообщили о публикации некоего журналистского расследования под названием Pandora Papers ("Досье Пандоры", или "Архив Пандоры").

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал выдержки из 11,9 миллиона документов, в которых были собраны данные об офшорных счетах некоторых мировых политиков и бизнесменов из 45 стран.

Одним из основных фигурантов расследования стал президент Украины Владимир Зеленский. Журналисты отмечают, что он продал 25% акций офшорной компании Maltex в апреле 2019 года. Покупателем стал близкий друг Зеленского Сергей Шефир. Впоследствии тот стал первым помощником главы государства.

Царьград решил узнать у политолога Марата Баширова, какие последствия может иметь эта публикация для её "героев", включая Владимира Зеленского. Эксперт в ответ обратил внимание на то, что что расследование шло два года, а значит, эта утечка данных произошла не вчера.

"Два года огромное количество людей занимались тем, что разбирали эти файлы, систематизировали их, очевидно, компоновали в какие-то кейсы. И потом избирательно принималось решение об их публикации", - подчеркнул политолог.

Баширов почти уверен, что достоянием общественности стала лишь малая часть компрометирующих материалов.

Эксперт добавил, что в самих по себе офшорных бизнес-схемах ничего криминального нет. Но есть два важных момента, которые не стоит упускать из вида:

Если люди скрывают там доходы и не платят налоги у себя в стране - вот это уже является нарушением законодательства. И второе - это подозрение в коррупции. То есть, когда непонятно, за что эти деньги были перечислены и куда они потом были потрачены.

Что касается дальнейшей судьбы Зеленского после публикации такого компромата, то Баширов не исключает, что украинского лидера ждёт внутреннее расследование от НАБУ - Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кроме того, наверняка последует и международная реакция, добавил собеседник Царьграда: "Потому что то, что именно по Зеленскому опубликовали так подробно, это говорит о том, что западные кураторы его недовольны тем, что он делает, и, в принципе, начинают его сливать".