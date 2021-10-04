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"Досье Пандоры" - приговор для Зеленского? Эксперт указал на два важных момента

04 октября 2021, 13:35  •  339 • Политика
Политолог Марат Баширов считает, что среди нескольких сотен публичных людей, которые стали "героями" скандального расследования "Досье Пандоры", настоящей мишенью являлся лишь один человек - президент Украины Зеленский. Эксперт указал на два важных момента, связанных с этой публикацией.
В воскресенье, 3 октября, все мировые СМИ сообщили о публикации некоего журналистского расследования под названием Pandora Papers ("Досье Пандоры", или "Архив Пандоры").
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал выдержки из 11,9 миллиона документов, в которых были собраны данные об офшорных счетах некоторых мировых политиков и бизнесменов из 45 стран.
Одним из основных фигурантов расследования стал президент Украины Владимир Зеленский. Журналисты отмечают, что он продал 25% акций офшорной компании Maltex в апреле 2019 года. Покупателем стал близкий друг Зеленского Сергей Шефир. Впоследствии тот стал первым помощником главы государства.
Царьград решил узнать у политолога Марата Баширова, какие последствия может иметь эта публикация для её "героев", включая Владимира Зеленского. Эксперт в ответ обратил внимание на то, что что расследование шло два года, а значит, эта утечка данных произошла не вчера.
"Два года огромное количество людей занимались тем, что разбирали эти файлы, систематизировали их, очевидно, компоновали в какие-то кейсы. И потом избирательно принималось решение об их публикации", - подчеркнул политолог.
Баширов почти уверен, что достоянием общественности стала лишь малая часть компрометирующих материалов.
Эксперт добавил, что в самих по себе офшорных бизнес-схемах ничего криминального нет. Но есть два важных момента, которые не стоит упускать из вида:
Если люди скрывают там доходы и не платят налоги у себя в стране - вот это уже является нарушением законодательства. И второе - это подозрение в коррупции. То есть, когда непонятно, за что эти деньги были перечислены и куда они потом были потрачены.
Что касается дальнейшей судьбы Зеленского после публикации такого компромата, то Баширов не исключает, что украинского лидера ждёт внутреннее расследование от НАБУ - Национального антикоррупционного бюро Украины.
Кроме того, наверняка последует и международная реакция, добавил собеседник Царьграда: "Потому что то, что именно по Зеленскому опубликовали так подробно, это говорит о том, что западные кураторы его недовольны тем, что он делает, и, в принципе, начинают его сливать".

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