"Дорожные войны" в Сирии. Кто начнёт стрелять первым?

Автор:

Цыганов Александр

В Сирии снова столкнулись патрули русских и американцев...

По канонам журналистского ремесла последним и самым чёрным грехом считается начало текста со слов: "Как уже сообщалось..." или "Снова...". Вернее, всяческие обозреватели и прочие описатели могут это себе позволить, но нормальные журналисты, информаторы о событиях, – нет. "Снова" – это уже не событие.

Даже начинать текст с даты или цифры, рассказывают ещё первокурсникам журфака, считается меньшим профессиональным прегрешением.

Но в данном случае "снова" – это и есть событие...

Как оно вам – завязнуть на обочине, пиндосики?

Нет. Никто никого. Неполиткорректно ныне только слово "негр" – и то в отношении угнетённого темнокожего населения США, ныне усиленно заборовшегося против рабства своих предков. "Пиндос" в отношении американца вообще – тоже, конечно, не похвала, но чего не скажешь в запальчивости от нанесённой обиды. А ведь они нас обижали, американские солдаты в Сирии. В марте дело было: наш патрульный "Тигр" (к сожалению, не трофейный немецкий Pz.Kpfw.VI Ausf.E, чтобы своими 57 тоннами просто переехать американский MaxxPro) пытался обогнать патрульные автомобили США; но те взялись изображать нечто вроде голливудского боевика, перекрывая ему дорогу, отчего наш съехал на обочину, да там и застрял. Ну и кто они как не пиндосы после того как смеялись над тем, как наши пытались вытащить свой автомобиль?

В общем, оправдавшись подряд два раза, можно перейти к тому, что произошло только что. А произошла – сладкая месть. Всё в той же сирийской провинции Хасака, где одни и те же дороги вынуждены делить законные мы и незаконные, но наглые американцы, роли переменились на противоположные. Рядом с деревней Абра в 50 км от города Хасака американский MRAP "Ошкош" пытался обогнать уже автомобиль российского патруля. Причём не просто погоняться с намерением, а – обогнать и пресечь. В смысле – преградить. Но поскольку наша перестройка началась с обрушившегося града голливудских боевиков на Россию, то у нас тоже народ сообразил, как это прекрасно – вилять по дороге, не давая обгонщику шанса обойти тебя. Так что американец попал в Голливуд, не выезжая из провинции Хасака.

Однако это только в Голливуде все машины не мнутся и даже фары не бьют при столкновениях. До тех пор, конечно, пока не взрываются, будто подорванные. А американский водитель знал, что ДТП есть повреждение вверенного ему военного имущества, за что придётся ответить рублём. То есть долларом. А потому каноны Голливуда отринул и попытался обойти нашего по обочине. Но вышло плоховато. Американская бронемашина MaxxPro Dash M1235A1 грязь сирийскую не одолела, застряла, вывалила из-под капота пар. Говорили даже о хлопке, характерном для прорыва трубки системы охлаждения двигателя. Впрочем, говорили также и о сожжённом сцеплении.

Русские же не смеялись. Но гнусно продолжили следование по своему маршруту.

Смеялись в сети

Зато рунет и российские СМИ отозвались на это происшествие массовым вниманием. Оно, надо признать, было разным. Кто-то не скрывал чувства удовлетворения, кто-то издевался в духе предыдущего нашего подзаголовка, кто-то напоминал: "А сами-то?", а кто-то даже выступил с проникновенной аналитикой, что надо, мол, признать автономию курдов.

Извив мысли, несмотря на неожиданность, не слишком прихотливый. Отчего наши столкновения с американцами в Сирии? Потому что они там присутствуют, защищая курдов. Отчего они защищают курдов? Потому что на тех одновременно наезжают и турки, и правительственные сирийцы. Турки отчего-то вбили себе в голову, что курды проводят против них теракты и ведут партизанскую борьбу, а сирийцы почему-то считают, что это Сирия имеет право качать нефть из своих месторождений, а вовсе не захватившие их курды. И защищающие курдов американцы.

И куда бедным курдам податься?

Проблема сирийских курдов – вернуться к статус-кво: прекратить разговоры об автономном, а по факту – независимом сирийском Курдистане. Фото: SEBASTIAN BACKHAUS/Globallookpress

С точки зрения международного права ни курдам в Сирии делать нечего, ни тем более американцам. То есть с курдами как раз вопроса нет: никто не собирается выгонять из домов сирийских граждан. Потому вся проблема сирийских курдов – вернуться к статус-кво: прекратить разговоры об автономном, а по факту независимом сирийском Курдистане, начать серьёзные переговоры с Дамаском, на них по максимуму выторговать себе статус, действительно повысившийся после их усилий в войне с запрещённым в России ИГ, – но в целом вернуться в сирийское общество и жить в сирийском государстве. А вот курды как бы автономные, но при этом оккупирующие сирийские нефтяные месторождения и перерабатывающие производства, – явные и очевидные... Ну, врагами их ради политики не называют, но Царьград изначально привык резать правду-матку в глаза: враги они. По факту. И по факту опоры на других врагов – американцев.

Сублимация войны

Что же до американцев, то тут всё ещё проще, чем с курдами. В Сирии они, с точки зрения международного права, никто и звать их никак. Кроме слова "оккупанты", конечно.

Причём в Вашингтоне даже не скрывают, что часть Сирии они оккупируют с вполне бесстыжими целями: чтобы не дать сирийскому правительству воспользоваться собственными нефтяными ресурсами, дабы оно не смогло перейти на режим самообеспечения в послевоенном становлении. Как тот портняжка поступают американцы: семерых одним ударом. И Дамаск без доходов оставить (а на востоке Сирии не только нефть, там вообще-то долина Евфрата с ухоженными полями, да и та же Хасака – вполне себе урожайная провинция), и Россию заставить тратиться на содержание (и восстановление!) Сирии, и курдов обеспечить средствами для продолжения войны с Дамаском и Анкарою, и себя, многолюбезных, не забыть, продавая грабленную сирийскую нефть под видом собственной. И оппозицию содержать. И актив ИГ (организация, запрещённая на территории Российской Федерации) в лагерях кормить – как кормили пленных гитлеровцев, сохраняя у них военную структуру и даже вооружение для готовившейся после победы в 1945 году новой войны против русских. И седьмое (и главное!) – хоть тушкой, хоть чучелком сохранить своё вооружённое присутствие на Ближнем Востоке, чтобы поражение вскормлённого Штатами ИГ в Сирии не стало стратегическим поражением самих Штатов.

Вот и одним махом семерых побивахом...

Так что происходящее на дорогах восточной Сирии для Вашингтона – немножко большее, нежели просто дорожное солдатское молодечество. Солдатам-то что – недаром про них говорят, что они те же дети, только с ... хм... Ну, в общем, физиологически обеспеченным интересом к дамам. Солдатские игры на дорогах – как бы ни бухтели диванные ого-го -патриоты про унижения из-за приказов продавшихся экзистенциальному врагу правителей – это всё же действительно здоровое мужское молодечество. То же – и даже с драками – происходило в Боснии, в Косово, где русские вместе с американцами вообще в одних миротворческих силах служили. Где-то спустят на тормозах инцидент случившийся, где-то кого-то накажут, где-то официально извинятся. В общем, вполне нормальный элемент в войнах нашего времени. Где экзистенциальные враги нередко оказываются по одну сторону, хоть и преследуют противоположные интересы.

Так что, оптимистично говоря, на дорогах Сирии происходит нечто вроде сублимации войны. Замещения войны здоровым мужским, солдатским мерянием, хм... Ну, в общем, физическими инструментами физиологического обеспечения интереса к дамам.

Но вот если включить немножко пессимизма... А не включить его нельзя, ибо на деле происходит действительно оккупация одной страной части территории другой страны. И первая страна – нам тот самый экзистенциальный враг. А за свободу другой там уже легли несколько десятков наших ребят. И вот если в пессимистическом варианте одно из молодецких столкновений на дорогах Сирии перерастёт в стрельбу, то...

То как бы сублимация не переросла в войну...