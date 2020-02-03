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"Дорожка скользкая, Янык не даст соврать": Заявление МИД Белоруссии об "активной роли США" оценили пользователи Сети
03 февраля 2020, 21:39 • 65 • В мире
На совместном брифинге с госсекретарём США Майком Помпео глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что в Белоруссии будут только приветствовать, если Соединённые Штаты начнут играть "более активную роль" в их стране. " Дорожка скользкая, Янык не даст соврать", - оценили слова белорусского министра в Сети.
Объезжая границы России, глава Госдепартамента США остановился в Минске. Во время своего визита Майк Помпео пообещал не только обеспечить Белоруссию нефтью на 100%, но и снять со страны санкции. Правда, госсекретарь не назвал конкретные сроки, когда это произойдёт.
Александр Лукашенко в ответ обсудил с госсекретарём перспективы сотрудничества Белоруссии с НАТО. Своё слово сказал и белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.
На слова главы МИД Белоруссии отреагировали пользователи Сети.
"Очень скользкая дорожка, Янык не даст соврать", - написал @polite_persons.
"Хуссейн и Каддафи тоже не дадут соврать. США с ними очень дружили. Теперь Ливия - это большой рынок рабов, а Ирак не может выгнать американцев", - добавил @deAlvadorec.
"Только Макею не мешало бы помнить, что США наплевать на народ Белоруссии. Их интересует лишь то, сколько можно выкачать из этой страны как в финансовом, так и в геополитическом плане", - считает @sergeyva72.
"Лукашенко не дурак, он прекрасно знает, кто такие американцы. Это просто способ давления на Кремль, чтобы он прогнулся в вопросе дотаций и не педалировал тему экономической и политической интеграции", - предположил @ChariyaExo.
"Дурак он - именно потому что пытается давить на Кремль. Американцы со своим весом практически ничего не выдавили, а уж с его весовой категорией не стоило даже замахиваться", - возразил @Frost_4X4.
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