"Дорожка скользкая, Янык не даст соврать": Заявление МИД Белоруссии об "активной роли США" оценили пользователи Сети

Объезжая границы России, глава Госдепартамента США остановился в Минске. Во время своего визита Майк Помпео пообещал не только обеспечить Белоруссию нефтью на 100%, но и снять со страны санкции. Правда, госсекретарь не назвал конкретные сроки, когда это произойдёт.

Александр Лукашенко в ответ обсудил с госсекретарём перспективы сотрудничества Белоруссии с НАТО. Своё слово сказал и белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене, - заявил он.

На слова главы МИД Белоруссии отреагировали пользователи Сети.

"Очень скользкая дорожка, Янык не даст соврать", - написал @polite_persons.

"Хуссейн и Каддафи тоже не дадут соврать. США с ними очень дружили. Теперь Ливия - это большой рынок рабов, а Ирак не может выгнать американцев", - добавил @deAlvadorec.

"Только Макею не мешало бы помнить, что США наплевать на народ Белоруссии. Их интересует лишь то, сколько можно выкачать из этой страны как в финансовом, так и в геополитическом плане", - считает @sergeyva72.

"Лукашенко не дурак, он прекрасно знает, кто такие американцы. Это просто способ давления на Кремль, чтобы он прогнулся в вопросе дотаций и не педалировал тему экономической и политической интеграции", - предположил @ChariyaExo.

"Дурак он - именно потому что пытается давить на Кремль. Американцы со своим весом практически ничего не выдавили, а уж с его весовой категорией не стоило даже замахиваться", - возразил @Frost_4X4.