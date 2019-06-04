"Дороже будет": Помпео унизил Россию подозрениями в "грязной" газовой игре с Европой

Не секрет, что США уже, казалось бы, перепробовали все средства против строительства российского газопровода "Северный поток - 2". В ход шли и ультиматумы, и откровенные угрозы, и шантаж, и экономические санкции. Однако проект реализуется, в том числе и при участии европейских партнёров.

Эксперты уже не раз отмечали, что Вашингтон действует сугубо в своих интересах - продвигает в Европу свой сжиженный газ.

На этом фоне очередное заявление госсекретаря США Майка Помпео о рисках реализации "Северного потока - 2" уже и не удивляет. Но оскорбляет. В первую очередь тем, что американский дипломат позволил себе унизить Россию подозрениями в "грязной" газовой игре с Европой.

В частности, в интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL, основываясь на "истории отношений", Помпео на голубом глазу заявил, что во время конфликта Россия якобы будет использовать все возможные инструменты, чтобы Европе "дороже было" принимать решения в собственных интересах.

"Мы надеемся, что Европа все сделает правильно", - отметил госсекретарь.

В частности, рассуждая о позиции Вашингтона по энергопоставкам в Европу, он указал на то, что в Америке надеются на серьёзный подход европейцев к вопросу независимой от России, "диверсифицированной, безопасной энергетической базы".

Но тактично ушёл от ответа на вопрос о возможных санкциях, которые грозят нидерландским компаниям за "Северный поток - 2". В этом случае Помпео лишь уточнил, что не будет забегать вперёд и заранее что-то говорить.