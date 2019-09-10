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"Дорогой" президент США: Трамп обошелся Дании в 4 млн крон - СМИ
10 сентября 2019, 02:54 • 69 • В мире
Как сообщают СМИ, отмененный визит президента США Дональда Трампа "дорого" обошелся властям Дании - в 4 млн крон.
Датская сторона впустую потратила около 600 тысяч долларов (4 млн крон) на организацию визита президента США Дональда Трампа в Копенгаген. Об этом пишет rueconomics.ru.
Речь идет о расходах полиции Дании на обеспечение мер безопасности. Американский лидер планировал приехать в датскую столицу 2-3 сентября, а также попасть на прием у королевы Маргрет II. Однако планы были пересмотрены из-за гренландского скандала.
Напомним, Соединённые Штаты предлагали выплачивать около 600 миллионов долларов в год Дании за остров Гренландия. Также Вашингтон предлагал дополнительно выплатить крупную единовременную компенсацию.
Датская сторона отклонила предложение и получила поддержку Еврокомиссии. В ответ на это Дональд Трамп отказался от поездки в Копенгаген.
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