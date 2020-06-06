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"Дорогой старший Брат" Кадырова поможет в войне с COVID-19
06 июня 2020, 18:55 • 114 • Политика
Рамзан Кадыров сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооружённых сил ОАЭ Мухаммедом бен Заид бен Султан Аль Нахайяном. Глава Чечни назвал собеседника "дорогим старшим Братом" и рассказал, что тот поможет в войне с COVID-19.
Разговор состоялся вечером 5 июня. В своём Telegram-канале Кадыров написал, что шейх попросил передать слова приветствия российскому президенту Владимиру Путину и поинтересовался ситуацией с эпидемией коронавируса в регионах Северного Кавказа.
"Я ответил, что если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям", - рассказал подписчикам глава Чечни.
По его словам, Мухаммед бен Заид бен Султан Аль Нахайян сразу же принял решение об оказании помощи. Он попросил Кадырова координировать работу. Гуманитарный груз будет доставляться в аэропорт Грозного, а оттуда распределяться в Карачаево-Черкесию, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.
Рамзан Кадыров назвал "дорогого старшего Брата" мудрым политиком, который имеет авторитет. Он неоднократно безвозмездно помогал мусульманам, которые в этом нуждались, чем и снискал себе уважение.
"Я ещё раз выражаю шейху благодарность за оказываемое внимание и заботу!" - написал глава Чечни.
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