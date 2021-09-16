"Дорого и очень опасно!": Сенаторы назвали Байдену "ненужную" статью расходов

Представители сената США назвали президенту страны Джо Байдену самую "ненужную" статью расходов бюджета. По их словам, она не только "ненужная", но и "дорогая и очень опасная".

По словам сенаторов, речь идёт о расходах на ядерное оружие. Отмечается, что запрос бюджета на 2022 финансовый год не отвечает усилиям по снижению зависимости страны от подобного оружия.

Как сообщает RT, авторы обращения к Байдену с благодарностью напомнили о его "многолетних усилиях" по снижению вероятности ядерной войны и уменьшению роли ядерного вооружения в политике безопасности США.

Они призвали президента "отменить решения администрации Трампа" по увеличению расходов на ядерное оружие, которое является "дорогостоящим, ненужным и очень опасным".