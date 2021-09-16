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"Дорого и очень опасно!": Сенаторы назвали Байдену "ненужную" статью расходов
16 сентября 2021, 10:35 • 154 • Политика
Представители сената США назвали президенту страны Джо Байдену самую "ненужную" статью расходов бюджета. По их словам, она не только "ненужная", но и "дорогая и очень опасная".
По словам сенаторов, речь идёт о расходах на ядерное оружие. Отмечается, что запрос бюджета на 2022 финансовый год не отвечает усилиям по снижению зависимости страны от подобного оружия.
Как сообщает RT, авторы обращения к Байдену с благодарностью напомнили о его "многолетних усилиях" по снижению вероятности ядерной войны и уменьшению роли ядерного вооружения в политике безопасности США.
Они призвали президента "отменить решения администрации Трампа" по увеличению расходов на ядерное оружие, которое является "дорогостоящим, ненужным и очень опасным".
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