Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – н...
Главная / Политика

"Дорого и очень опасно!": Сенаторы назвали Байдену "ненужную" статью расходов

16 сентября 2021, 10:35  •  154 • Политика
Представители сената США назвали президенту страны Джо Байдену самую "ненужную" статью расходов бюджета. По их словам, она не только "ненужная", но и "дорогая и очень опасная".
По словам сенаторов, речь идёт о расходах на ядерное оружие. Отмечается, что запрос бюджета на 2022 финансовый год не отвечает усилиям по снижению зависимости страны от подобного оружия.
Как сообщает RT, авторы обращения к Байдену с благодарностью напомнили о его "многолетних усилиях" по снижению вероятности ядерной войны и уменьшению роли ядерного вооружения в политике безопасности США.
Они призвали президента "отменить решения администрации Трампа" по увеличению расходов на ядерное оружие, которое является "дорогостоящим, ненужным и очень опасным".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





154
Источник
Похожие новости
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украине: "Давно просили"
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают права дипломатов
16 сентября 2021, 05:05
Эксперт предложил Киеву вступить в борьбу с Польшей за транзит газа в Европу
16 сентября 2021, 08:45
Байден снова оконфузился на весь мир. На этот раз с "парнем внизу"
16 сентября 2021, 06:55
"Кремль сложно винить": Читатели FT оправдали Россию за "Северный поток – 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газ...
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2021, 08:40
Пронько: "Российская элита вконец развратилась"
13 сентября 2021, 06:30
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
12 сентября 2021, 07:35
Штаб оккупационных сил сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
13 сентября 2021, 01:00
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
12 сентября 2021, 18:35
В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник
13 сентября 2021, 02:50
"Вам стоит заткнуться": Китайский посол нашёл слова для США
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.