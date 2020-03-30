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"Дорогая Меркель, спасибо, что бросили нас": Соловьёв показал крик души итальянцев к ЕС

30 марта 2020, 17:35  •  137 • В мире
Ведущий Владимир Соловьёв разместил в своём Telegram-канале видео, смонтированное итальянской девушкой Линой Полимени (Lina Polimeni). В шестиминутном ролике она благодарит лидеров ЕС и США за то, что те отказались помочь её стране в трудную минуту, напоминая, что дала западной цивилизации Италия. Теперь, по её словам, и Америка, и остальные вынуждены пожинать плоды своего эгоизма, но если бы они протянули Риму руку помощи вовремя, возможно, им бы не пришлось сейчас оплакивать своих умерших.
Ведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале показал крик души итальянцев, шокированных, по его словам, бесчеловечным отношением к себе. В шестиминутном ролике итальянская девушка Лина Полимени (Lina Polimeni) напоминает Великобритании, Франции, Германии и США о том, чем они обязаны Италии, и горько упрекает их в отказе протянуть руку помощи Риму в критический момент.
"Спасибо дорогой Макрон, дорогая синьора Меркель! Спасибо, что бросили нас, когда мы так нуждаемся в помощи! Спасибо, что не дали нам возможности приобрести у вас обычные маски и другие медицинские товары для борьбы с распространением вируса. Мы за них заплатили... знаете?" - говорит Лина.
По её словам, грязные, шумные, неуправляемые, забавные, фольклорные, бедные и местами мафиозные итальянцы - те, кто построил дороги, школы, научил других алфавиту.
"Мы объяснили вам законы и правовые нормы, объяснили модель государственного устройства и внесли вклад в создание правового государства. Это мы, итальянцы, авторы произведений, которыми заполнены ваши музеи, авторы текстов, которые вы читаете, и изобретений, которыми вы пользуетесь. Это мы, итальянцы, подарили вам искусство и культуру, на которых основаны наша и ваша цивилизации, подарили вам максимальное выражение красоты и гармонии, баланса, которого когда-либо достигал человек", - напоминает Полимени.
Она также благодарит "синьора Трампа и мистера Джонсона", которые изолировали Италию, вместо того чтобы помочь.
"Дорогие мои, когда вы слышите "Италия", вы должны вскочить и опустить голову, осознавая, что происхождение западного общества здесь. Если мы просим у вас помощи - вы должны бежать навстречу, потому что если вы снова затянете мир в Средние века, не знаю, сможем ли мы его возродить", - отмечает Лина.
По её словам, слепой эгоизм европейских и американского лидеров не рассчитал, что вирус не имеет границ, что он ударит по всем.
"Если бы вы помогли нам вчера в попытках остановить эпидемию, вместо того чтобы очернять и обижать нас, возможно, вы не оплакивали бы сейчас ваших умерших", - заключает итальянка.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился направить в Италию помощь для борьбы с распространением коронавируса. Накануне русские специалисты помогли дезинфицировать пансионат для пожилых людей в Бергамо. На следующей неделе они должны приступить к работе в строящемся полевом госпитале вместе с итальянцами. Рим и отдельные жители Италии неоднократно благодарили Москву за то, что она "не бросила в беде".
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 570 тысяч, следует из графика на сайте Всемирной организации здравоохранения. При этом накануне ВОЗ сообщала о 510 тысячах заболевших COVID-19. Количество погибших также выросло почти на три тысячи — до 26,5 тысячи пациентов. Больше всего жертв в Италии — свыше десяти тысяч. В России выявили 1264 случая заражения.

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