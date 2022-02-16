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"Дорогая Линда": Изящное письмо Марии Захаровой стало ответом для постпреда США
16 февраля 2022, 16:50 • 168 • Политика
Мария Захарова ответила на странное требование постпреда США к России. Мол, русские должны доказать, что не будут нападать на Украину. "Дорогая Линда", - начала своё письмо русский дипломат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на высказывание постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая потребовала, чтобы Москва представила доказательства нежелания нападать на Украину.
В эфире голландской программе Nieuwsuur постпреда США спросили, каковы доказательства вторжения России. Линда Томас-Гринфилд не моргнув глазом сообщила:
Дипломат признала, что у США вообще нет никаких доказательств. А все планы вторжения есть исключительно в умах русских. И даже если таких планов нет, мы всё равно виноваты...
Мария Захарова ответила колко:
Кстати говоря, ведущего программы голландского телевидения ответ постпреда США при ООН не устроил. Он продолжил дискуссию, обратив внимание, что доверие к США в свете бездоказательных заявлений может пропасть. На что дипломат просто возразила:
"Послушайте, речь идёт не о Западе. Речь идёт о том, что у России на границе с Украиной 100 с лишним тысяч военнослужащих".
В общем, беседа на этом месте замкнулась и пошла по кругу.
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