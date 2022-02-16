"Дорогая Линда": Изящное письмо Марии Захаровой стало ответом для постпреда США

Мария Захарова ответила на странное требование постпреда США к России. Мол, русские должны доказать, что не будут нападать на Украину. "Дорогая Линда", - начала своё письмо русский дипломат.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на высказывание постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая потребовала, чтобы Москва представила доказательства нежелания нападать на Украину.

В эфире голландской программе Nieuwsuur постпреда США спросили, каковы доказательства вторжения России. Линда Томас-Гринфилд не моргнув глазом сообщила:

Доказательства представят сами русские. Мы предоставляем информацию, которую видим, продолжая поддерживать дипломатический подход.

Дипломат признала, что у США вообще нет никаких доказательств. А все планы вторжения есть исключительно в умах русских. И даже если таких планов нет, мы всё равно виноваты...

Мария Захарова ответила колко:

Дорогая Линда, скажу как женщина женщине: даже когда есть потенциал, желание вторжения не возникает автоматически.

Кстати говоря, ведущего программы голландского телевидения ответ постпреда США при ООН не устроил. Он продолжил дискуссию, обратив внимание, что доверие к США в свете бездоказательных заявлений может пропасть. На что дипломат просто возразила:

"Послушайте, речь идёт не о Западе. Речь идёт о том, что у России на границе с Украиной 100 с лишним тысяч военнослужащих".

В общем, беседа на этом месте замкнулась и пошла по кругу.