"Дориан" распотрошил "заначки" наркобаронов: На побережье Флориды волны выбросили пакеты с кокаином

Как сообщает телеканал NBC, первую упаковку, по форме напоминающую кирпич, обнаружили прохожие и сразу сообщили полицейскому, который обходил пляж Paradise Beach во Флориде.

Осмотрев подозрительную находку, на поверхности которой была надпись DIAMANT, патрульный понял, что перед ним, скорее всего, пакет с наркотиками. Его предположение вскоре подтвердили эксперты: в пакете находился целый килограмм кокаина.

Вскоре примерно в 32 километрах от места первой находки, в районе Cocoa Beach, полицейские наткнулись на еще одну партию наркотиков. В этом случае на берег вынесло багажную сумку, внутри которой находилось 15 упаковок с кокаином. Теперь расследованием этого инцидента занимается таможенная служба США.

Предполагается, что в океане кокаин оказался не случайно. Незадолго до того, как на побережье США обрушился ураган "Дориан", Береговая охрана США перехватила судно наркоторговцев. Преступникам пришлось срочно избавляться от товара. Так в воде оказалась целая тонна упакованного кокаина. Благодаря "Дориану" часть этой партии и была выброшена на пляжи Флориды.