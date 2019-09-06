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"Дориан" распотрошил "заначки" наркобаронов: На побережье Флориды волны выбросили пакеты с кокаином

06 сентября 2019, 11:09  •  86 • В мире
Сильные волны, поднятые ураганом "Дориан", видимо, распотрошили "заначки" наркобаронов, и на один из элитных пляжей Флориды неожиданно вынесло пакеты с кокаином.
Как сообщает телеканал NBC, первую упаковку, по форме напоминающую кирпич, обнаружили прохожие и сразу сообщили полицейскому, который обходил пляж Paradise Beach во Флориде.
Осмотрев подозрительную находку, на поверхности которой была надпись DIAMANT, патрульный понял, что перед ним, скорее всего, пакет с наркотиками. Его предположение вскоре подтвердили эксперты: в пакете находился целый килограмм кокаина.
Вскоре примерно в 32 километрах от места первой находки, в районе Cocoa Beach, полицейские наткнулись на еще одну партию наркотиков. В этом случае на берег вынесло багажную сумку, внутри которой находилось 15 упаковок с кокаином. Теперь расследованием этого инцидента занимается таможенная служба США.
Предполагается, что в океане кокаин оказался не случайно. Незадолго до того, как на побережье США обрушился ураган "Дориан", Береговая охрана США перехватила судно наркоторговцев. Преступникам пришлось срочно избавляться от товара. Так в воде оказалась целая тонна упакованного кокаина. Благодаря "Дориану" часть этой партии и была выброшена на пляжи Флориды.

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