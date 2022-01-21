"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось

Нардеп Верховной рады Илья Кива предсказал реакцию украинских властей на случай войны с Россией. В своих рассуждениях политик был настолько эмоционален, что без нецензурной брани обойтись не получилось.

"Давайте допустим гипотетически, что война!!!" - предложил своим подписчикам порассуждать в Telegram нардеп Верховной рады Украины Илья Кива.

В своём посте он задался логичным вопросом: сколько человек из них вообще готовы взять в руки оружие и отдать свою жизнь в случае войны с Россией. А главное - за что воевать-то будут и отдавать свои жизни?

"За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? - предлагает варианты ответов Кива. - За поборы, которые государство устроило с людей, превратив их в нищий, бесправный и голодный скот? За толпы нацистов, расплодившихся, как саранча, в Украине? За независимость? Так её давным-давно нет…"

Нардеп, очевидно, был настолько переполнен эмоциями, что удержаться в рамках литературного русского языка ему не удалось - без нецензурной брани обойтись не получилось в высказываниях в адрес украинских властей. В частности, в таких выражениях Кива предсказал их первую реакцию в случае войны.

"Знаю точно, что … (нецензурно) у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолётом покинут её пределы со своими семьями", - высказал свою точку зрения Кива, предложив всяким "Зеленским" и "Ермакам" повоевать.

"Узнают цену жизни и почувствуют, что такое смерть", - резюмировал пост нардеп.