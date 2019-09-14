"Допустили ошибку": В Facebook извинились за блокировку страницы главреда RT Симоньян

Администрация Facebook признала, что допустила ошибку, заблокировав аккаунт главреда RT Маргариты Симоньян. Соцсеть разблокировала учётную запись и извинилась за случившееся.

Речь идет о блокировке страницы Симоньян в Facebook за "нарушение стандартов сообщества". При этом администрация соцсети отказалась пояснить, какие конкретно стандарты нарушила главред RT.

"Мы видим, что допустили ошибку, мы восстанавливаем удаленный контент и извиняемся за допущенную ошибку - как в данном случае", - заявила пресс-служба Facebook в России.

Симоньян с иронией отреагировала на снятие блокировки своего аккаунта в соцсети.