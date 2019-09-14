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"Допустили ошибку": В Facebook извинились за блокировку страницы главреда RT Симоньян
14 сентября 2019, 01:09 • 79 • Политика
В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян и извинились за произошедшее. "То-то радость в доме!" - прокомментировала главред RT.
Администрация Facebook признала, что допустила ошибку, заблокировав аккаунт главреда RT Маргариты Симоньян. Соцсеть разблокировала учётную запись и извинилась за случившееся.
Речь идет о блокировке страницы Симоньян в Facebook за "нарушение стандартов сообщества". При этом администрация соцсети отказалась пояснить, какие конкретно стандарты нарушила главред RT.
Симоньян с иронией отреагировала на снятие блокировки своего аккаунта в соцсети.
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