"Допустили команду предателей": Спортсмены готовы унизиться по решению WADA. Пользователи требуют бойкота Олимпиады

Напомним, ранее Комитет по соответствию WADA посоветовал допустить российских спортсменов ко второй подряд Олимпиаде под нейтральным флагом. Да к тому же ещё и без гимна. То есть на Играх в Токио в 2020-м наших ребят снова лишат чести отстаивать свою собственную страну во время соревнований под триколором.

И, как оказалось, российские спортсмены готовы пойти на унизительную сделку по решению WADA. Напомним, окончательное решение будет принято 9 декабря. Пока речь идёт только о рекомендациях профильного комитета. Но именно их, полагают эксперты, и будут придерживаться при вынесении окончательного решения.

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов отметил, что российские фехтовальщики ни на день не останавливаются и готовятся к Олимпийским играм, борясь за квалификацию. При этом он заметил, что для спортсмена "ничего не изменит" флаг, под которым он будет выступать, - будь то нейтральное знамя или МОК. И отказываться от Игр российские спортсмены не намерены.

"Всё равно мы будем выступать за свою страну, - цитирует Михайлова ТАСС. - Мы готовы к этому, если потребуется, поедем под нейтральным флагом, но отказываться от выступления не будем".

А вот в Сети реакция на рекомендацию WADA было куда решительнее. Интернет-пользователи взбунтовались и предложили и вовсе устроить Олимпиаде бойкот. Многие отметили, что к несправедливому решению по российским спортсменам Россия сама подтолкнула, дав уже один раз слабину и согласившись на "нейтралитет". При этом многие так и не простили наших спортсменов за это, считая их предателями.

"Как им понравилось унижать наших спортсменов, потому что сами дали им этот повод первый раз", - считает @mila_lg70.

"Один раз дали слабину, допустили команду предателей под белым флагом, теперь будут давить на ту же предательскую кнопку", - уверен "Василий член партии Нормалов и Русофилов" @4JudIOVvnVJyqNx.

Фото: скриншот twitter/4JudIOVvnVJyqNx

"Олимпийское движение уже умерло, в принципе. А большой спорт это большое бабло. Со всеми вытекающими. Ну и пнуть Россию в радость", - @LekhaSelsky.

"Не нужна такая Олимпиада нам", - @blozik78.

"Снова слушать многочасовое успокаивающее бурчание, что для спортсмена важно выступить, что это дело всей его жизни, а флаг и гимн у него в душЕ... Нет уж, хватит. Честь дороже, - решительно настроен @muvfL13ZwgGpmeR. - Считаю, что президент обязан принять эффективные меры и дать жёсткий ответ. Это вызов всей стране".