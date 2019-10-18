"Дополнительный знак внимания": Посольство России в Абу-Даби объяснило "необычные" машины в кортеже Путина

Ради президента России в Абу-Даби авиагруппа ВВС ОАЭ изобразила цвета российского триколора в небе, прямо над кортежем высокого гостя.

Кроме того, принимающая сторона сопроводила кортеж российского лидера автомобилями полиции, на корпуса которых были нанесены русские буквы "ДПС". При этом сами автомобили были окрашены в цвета российской дорожно-патрульной службы.

В российском посольстве в Абу-Даби рассказали, что такие "российские патрульные" машины, конечно, не рядовое явление в Арабских Эмиратах, а дополнительный знак внимания гостю из России.

"Ситуация с сопровождением российского президента на автомобилях с надписью "ДПС" по-русски является необычной. Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства", - отметил представитель дипмиссии, его цитирует РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что перед визитом Владимира Путина представители ОАЭ не консультировались по поводу автомобилей с российским посольством. Делегации из России другого уровня полиция сопровождает на обычных автомобилях без каких-либо дополнительных надписей.