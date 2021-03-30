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"Дополнительный заряд": Путину рассказали о неожиданном побочном эффекте "Спутника V"

30 марта 2021, 17:20  •  357 • Политика
В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям, в котором принимал участие президент России Владимир Путин, прозвучало неожиданное признание. Как рассказал председатель общественной организации "Федеральная национально-культурная автономия белорусов России" Сергей Кандыбович, белорусы России просили донести Путину искреннюю благодарность за русскую вакцину.
"Пользуясь случаем, хочу доложить, что в прошлом году посчитал своим гражданским долгом принять личное участие добровольцем в исследовании вакцины "Спутник V". По результатам чего, кроме антител, организм получил дополнительный заряд российского патриотизма и любви к родине", - признался Кандыбович.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, нынешнее, десятое заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям было посвящено вопросам укрепления общероссийской гражданской идентичности, создания и продвижения проектов этнокультурного туризма. Обсудили роль образования в гармонизации межнациональных отношений, а также ход реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.
"Хотел бы поблагодарить всех членов нашего Совета за активное участие в подготовке и последующем принятии поправок в Конституцию Российской Федерации", - отметил Владимир Путин.
По словам главы государства, принятые абсолютным большинством граждан изменения закрепили в Основном законе и ключевые ориентиры государственной национальной политики.

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