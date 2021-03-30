|
"Дополнительный заряд": Путину рассказали о неожиданном побочном эффекте "Спутника V"
30 марта 2021, 17:20 • 357 • Политика
В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям, в котором принимал участие президент России Владимир Путин, прозвучало неожиданное признание. Как рассказал председатель общественной организации "Федеральная национально-культурная автономия белорусов России" Сергей Кандыбович, белорусы России просили донести Путину искреннюю благодарность за русскую вакцину.
"Пользуясь случаем, хочу доложить, что в прошлом году посчитал своим гражданским долгом принять личное участие добровольцем в исследовании вакцины "Спутник V". По результатам чего, кроме антител, организм получил дополнительный заряд российского патриотизма и любви к родине", - признался Кандыбович.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, нынешнее, десятое заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям было посвящено вопросам укрепления общероссийской гражданской идентичности, создания и продвижения проектов этнокультурного туризма. Обсудили роль образования в гармонизации межнациональных отношений, а также ход реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.
"Хотел бы поблагодарить всех членов нашего Совета за активное участие в подготовке и последующем принятии поправок в Конституцию Российской Федерации", - отметил Владимир Путин.
По словам главы государства, принятые абсолютным большинством граждан изменения закрепили в Основном законе и ключевые ориентиры государственной национальной политики.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
357
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 марта 2021, 23:55
|
27 марта 2021, 08:40
|
29 марта 2021, 01:00
|
25 марта 2021, 06:15
|
26 марта 2021, 23:30
|
25 марта 2021, 04:25
|
24 марта 2021, 03:40