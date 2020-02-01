"Допинг - эксклюзив России": Губерниев неоднозначно высказался о международной допинговой сети

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев несколько неоднозначно отреагировал на задержание в Испании организаторов международной допинговой сети. Её представители предлагали незаконные способы улучшить свои спортивные результаты и профессионалам, и любителям. Сеть действовала по всей Европе.

В соцсетях Губерниев написал, что неизвестно, какие результаты будут после этого. Комментатор шутливо заявил, что до этого о допинге говорили в основном применительно к России.

"Испанская гвардия накрыла огромную сеть по распространению допинга. ЭПО! Работали ребята 10 лет по всей Европе, с любителями и профессионалами. Интересно, что будет дальше? Пшик, как в случае с доктором Шмидтом? Мелкую рыбёшку поймали, крупная рыба плавает спокойно! Но, как известно, допинг - эксклюзив России! И честная спортивная Европа не такая", - написал Губерниев в соцсетях.