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"Допинг - эксклюзив России": Губерниев неоднозначно высказался о международной допинговой сети

01 февраля 2020, 07:54  •  76 • В мире
Комментатор Дмитрий Губерниев неоднозначно высказался о том, что он думает о крупном скандале, связанном с задержанием членов и организаторов международной допинговой сети. Много лет эти люди предлагали незаконные способы улучшить свои спортивные результаты и профессионалам, и любителям. Губерниев задаётся вопросом, что же будет дальше и будут ли какие-то конкретные меры. "Как известно, допинг - эксклюзив России!" - иронично написал комментатор в соцсетях.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев несколько неоднозначно отреагировал на задержание в Испании организаторов международной допинговой сети. Её представители предлагали незаконные способы улучшить свои спортивные результаты и профессионалам, и любителям. Сеть действовала по всей Европе.
В соцсетях Губерниев написал, что неизвестно, какие результаты будут после этого. Комментатор шутливо заявил, что до этого о допинге говорили в основном применительно к России.
"Испанская гвардия накрыла огромную сеть по распространению допинга. ЭПО! Работали ребята 10 лет по всей Европе, с любителями и профессионалами. Интересно, что будет дальше? Пшик, как в случае с доктором Шмидтом? Мелкую рыбёшку поймали, крупная рыба плавает спокойно! Но, как известно, допинг - эксклюзив России! И честная спортивная Европа не такая", - написал Губерниев в соцсетях.

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