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"Донт тач ми": Видео про "больных девочек" и Лаврова насмешило Сеть

29 февраля 2020, 18:54  •  85 • В мире
Шуточное видео про "больных девочек" и главу МИД России Сергея Лаврова насмешило Сеть. Ролик смонтирован под песню Can't Touch This и крики грузинских журналисток Don't touch me ("Донт тач ми") с призывами их не трогать.
Видео появилось в Telegram-канале главреда RT Маргариты Симоньян.
На кадрах в шутку вручают "главный актёрский приз" одной из грузинских журналисток, набросившейся на российскую делегацию в Женеве.
Кроме того, показаны кадры из клипа MC Hummer - Can't Touch This.
Пользователи Сети оценили юмор журналистов.
"Креативненько", - написал Роман Геннадич.
"Супер", - добавила Татьяна.
Видео репостнул в Twitter и телеведущий Владимир Соловьёв, сопроводив его смеющимися смайликами.
Напомним, инцидент произошёл во время визита российской делегации на совещание ООН в Женеве. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, грузинские журналистки бежали за Лавровым с криками, толкались, наступали на ноги и отталкивали членов делегации, чтобы пробиться к министру. При этом работницы СМИ кричали, чтобы их не трогали.
Интересовало женщин, приедет ли Лавров в Тбилиси.
Сам глава МИД был весьма удивлён поведением журналисток и предположил, что "девочки больны".

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