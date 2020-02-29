"Донт тач ми": Видео про "больных девочек" и Лаврова насмешило Сеть

Видео появилось в Telegram-канале главреда RT Маргариты Симоньян.

На кадрах в шутку вручают "главный актёрский приз" одной из грузинских журналисток, набросившейся на российскую делегацию в Женеве.

Кроме того, показаны кадры из клипа MC Hummer - Can't Touch This.

Пользователи Сети оценили юмор журналистов.

"Креативненько", - написал Роман Геннадич.

"Супер", - добавила Татьяна.

Видео репостнул в Twitter и телеведущий Владимир Соловьёв, сопроводив его смеющимися смайликами.

Напомним, инцидент произошёл во время визита российской делегации на совещание ООН в Женеве. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, грузинские журналистки бежали за Лавровым с криками, толкались, наступали на ноги и отталкивали членов делегации, чтобы пробиться к министру. При этом работницы СМИ кричали, чтобы их не трогали.

Интересовало женщин, приедет ли Лавров в Тбилиси.

Сам глава МИД был весьма удивлён поведением журналисток и предположил, что "девочки больны".