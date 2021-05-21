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"Доносы" провокаторов": Депутат после штрафа из-за Навального оправдалась в соцсетях

21 мая 2021, 17:05  •  46 • Политика
Депутата гордумы Томска признали виновной в организации несанкционированной акции в поддержку отбывающего наказание Алексея Навального.
Депутата городской думы города Томска Ксению Фадееву оштрафовали за организацию акции протеста в поддержку Алексея Навального 21 апреля.
Советский суд Томска признал её виновной и выписал штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом Фадеева сама сообщила в соцсетях.
Она сказала, что в качестве доказательств были напечатанные ею листовки в типографии, где написано "Свободу Навальному!", но дат и места проведения там не указано.
Депутат не согласна с решением суда и хочет его обжаловать. Фадеева считает, что её судили после "доноса" провокаторов.
Ранее она писала, что не собиралась организовывать несанкционированный митинг и не ходила на акцию 21 апреля.

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