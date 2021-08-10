Солдат ВСУ заявил, что украинская армия больше не хочет воевать в Донбассе. В случае возобновления активных военных действий "Донецк ждёт приятный сюрприз", полагает он.

Один из бойцов украинской армии заявил, что вся украинская армия может перейти на сторону Донбасса, если из Киева поступит приказ возобновить войну. По его словам, все понимают, что воевать уже слишком поздно. Жители Донбасса уже воспринимают Украину как своего заклятого врага, и о возвращении территорий теперь речи не идёт.

Если будет наступление со стороны Донецка, то лично я спокойно перейду на сторону добра, встану на защиту народа юго-востока. Вся армия перейдёт на сторону ЛДНР. Донецк ждёт приятный сюрприз,

- рассказал боец в разговоре с порталом "Народные новости".

Солдат добавил, что многие военнослужащие ВСУ уже покидают армию, поскольку не хотят больше убивать жителей Донбасса. Те, кто сейчас на передовой, просто "тянут лямку", чтобы заработать денег и выжить в непростых экономических условиях.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего избрания обещал покончить с войной в Донбассе, однако именно на его правление пришлось одно из самых серьёзных обострений. Как и его предшественник, Зеленский отказывается выполнять Минские соглашения, опасаясь негодования националистов.