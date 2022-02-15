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"Донецк - це Украина!": Депутат Рады решил вернуть Донбасс кричалками

15 февраля 2022, 22:10  •  150 • Политика
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (представляет "Европейскую солидарность" Петра Порошенко) решил вернуть Донбасс кричалками и аплодисментами. "Донецк - це Украина!" - объявил он.
Скандально известный украинский депутат Алексей Гончаренко, которого ранее уже отстраняли от работы в ПАСЕ за его выходки, устроил перформанс в Верховной раде. Он призвал коллег встать и аплодировать "в поддержку украинского Донбасса". Таким образом он решил выразить протест против проекта Госдумы о признании ДНР и ЛНР самостоятельными государствами.
Я прошу всех встать и вместе аплодисментами это поддержать! Друзья, пожалуйста, давайте вместе поддержим! Это наша земля, это наши люди! Донецк - це Украина. Луганск - це Украина!
- начал скандировать Гончаренко под аплодисменты украинских депутатов.
Отметим, что признание "это наши люди" звучит крайне странно, учитывая, что украинская армия вот уже девятый год обстреливает мирные города Донбасса, устраивает теракты на неподконтрольной территории, сбрасывает мины с беспилотников и организует экономическую блокаду.
Ранее Госдума проголосовала за проект обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. Глава государства пока не дал оценку этому документу, однако в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем он назвал действия украинской армии в Донбассе "геноцидом". Примечательно, что в обращении о признании республик Донбасса депутаты используют именно это слово, когда просят президента защитить жителей ДНР и ЛНР от украинских силовиков.

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