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"Донбасс" вторгнется на "особую территорию"? Украинцы получили команду

10 декабря 2021, 01:10  •  48 • В мире
Провокация корабля ВМС Украины сорвалась: после призывов со стороны пограничников России судно легло на обратный курс, хотя и не ответило ни на один из запросов.
Корабль управления "Донбасс" вечером 9 декабря проигнорировал сигналы от русской погранслужбы близ Крыма. Как говорилось в сообщении ФСБ России, двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море корабль не стал реагировать на запросы.
Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания, поясняли силовики. Чем могла бы закончиться эта провокация, можно представить: в ноябре 2018 года украинских моряков, нарушивших границу России, задержали.
Почему экипаж "Донбасса" попытался провернуть тот же трюк близ Крыма, Царьград поинтересовался у первого министра государственной безопасности ДНР Андрея Пинчука.
Разгадка оказалась простой: украинское руководство получило команду от западного сообщества. Впрочем, и сами украинцы заинтересованы в обострении конфликта.
"Украинское руководство получило команду от западного сообщества и само заинтересовано по внутриполитическим и экономическим причинам в нагнетании ситуации", - пояснил он.
Пинчук отметил, что в действительности от Незалежной можно ждать и новых провокаций.
"Украинскими спецслужбами, вооружёнными формированиями подготовлена целая серия различных провокаций с целью обвинить Россию в нагнетании ситуации. И Керченский пролив является особой историей, потому что западное сообщество признаёт юрисдикцию Украины над этой территорией. Я не исключаю, что случившееся - одна из подобных провокаций", - допустил он.

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