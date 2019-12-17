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"Донбасс защищался, в Киеве - переворот": Соловьёв не удержал крика в ответ на "прозрение" украинца
17 декабря 2019, 16:24 • 103 • Политика
Украинский политолог Василь Вакаров в эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" возмутился высказываниями депутата Верховной рады и внезапно "прозрел". "Если следовать этой логике, то получается, что Донбасс защищался, у нас был военный переворот", - перечислил политолог. Ведущий в ответ не сдержал крика: "Да, наконец вы поняли!"
В эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" один из украинских гостей в студии, Василь Вакаров, возмутился высказываниями экс-замгенпрокурора Украины, а ныне действующего депутата Верховной рады Рената Кузьмина.
"В чём проблема с Кузьминым. Он пытается как правоохранитель, а теперь как депутат юридически устранить факт: что было причиной, а что было последствием, - пояснил свою точку зрения украинский политолог и внезапно "прозрел": - Если следовать его логике, то получается, что Донбасс защищался".
"Да! Наконец-то вы поняли!" - не удержал в ответ крика Соловьёв.
"Мы в этой студии шестой год пытаемся объяснить," - вставил свою реплику политолог Дмитрий Куликов.
"Идя этой логикой, получается, что у нас был военный переворот, что у нас была хунта", - продолжил Вакаров.
"Да. И есть", - тут же подтвердил ведущий.
"А как же теперь те люди, те миллионы людей граждан Украины, которые знали другую правду? Что это был майдан, что это была революция достоинства?" - задался вопросом украинский гость.
"А 9 мая 1945 года Германия вдруг так осознала, что она теперь страна антифашистов. 9 мая 1945 года они как все прозрели, - не удержался от сарказма Соловьёв. - Им столько раз говорили, а оказалось, то была неправда. И весь немецкий народ разом прозрел и почувствовал такую ненависть к Гитлеру".
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