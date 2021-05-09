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"Донбасс решает": Кто поставил деда Зеленского в ряды "Бессмертного полка"

09 мая 2021, 18:10  •  313 • Политика
Стало известно, кто поставил деда Владимира Зеленского в ряды "Бессмертного полка". С его портретом в Донецке прошла Татьяна Монтян. Соответствующее видео поместил Telegram-канал "Донбасс решает".
Дед украинского президента Владимира Зеленского "прошёл" в составе колонны "Бессмертного полка" в Донецке.
Его портрет пронесла правовед, публицист и общественный деятель Татьяна Монтян, передал репортёр "РИА Новости". Видеозапись зафиксировала, как она идёт с фотопортретом Семёна Зеленского. Ролик разместил Telegram-канал "Донбасс решает".
Этот поступок Монтян вызвал уважение и положительные отклики многих интернет-пользователей. Один из комментаторов в Сети высказал своё мнение по поводу того, почему правовед решилась на такой шаг:
"Мотив показать не Зелене, а всем людям, что, несмотря ни на что, мы помним наших героев и будем помнить, несмотря на действия их сыновей, внуков.
Дед не в ответе за подлеца-внука. Родителям надо было пороть эту дитятю чаще…" - добавил Олег Вихров.

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