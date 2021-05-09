"Донбасс решает": Кто поставил деда Зеленского в ряды "Бессмертного полка"

Стало известно, кто поставил деда Владимира Зеленского в ряды "Бессмертного полка". С его портретом в Донецке прошла Татьяна Монтян. Соответствующее видео поместил Telegram-канал "Донбасс решает".

Дед украинского президента Владимира Зеленского "прошёл" в составе колонны "Бессмертного полка" в Донецке.

Его портрет пронесла правовед, публицист и общественный деятель Татьяна Монтян, передал репортёр "РИА Новости". Видеозапись зафиксировала, как она идёт с фотопортретом Семёна Зеленского. Ролик разместил Telegram-канал "Донбасс решает".

Этот поступок Монтян вызвал уважение и положительные отклики многих интернет-пользователей. Один из комментаторов в Сети высказал своё мнение по поводу того, почему правовед решилась на такой шаг:

"Мотив показать не Зелене, а всем людям, что, несмотря ни на что, мы помним наших героев и будем помнить, несмотря на действия их сыновей, внуков.

Дед не в ответе за подлеца-внука. Родителям надо было пороть эту дитятю чаще…" - добавил Олег Вихров.