|
"Донбасс решает": Кто поставил деда Зеленского в ряды "Бессмертного полка"
09 мая 2021, 18:10 • 313 • Политика
Стало известно, кто поставил деда Владимира Зеленского в ряды "Бессмертного полка". С его портретом в Донецке прошла Татьяна Монтян. Соответствующее видео поместил Telegram-канал "Донбасс решает".
Дед украинского президента Владимира Зеленского "прошёл" в составе колонны "Бессмертного полка" в Донецке.
Его портрет пронесла правовед, публицист и общественный деятель Татьяна Монтян, передал репортёр "РИА Новости". Видеозапись зафиксировала, как она идёт с фотопортретом Семёна Зеленского. Ролик разместил Telegram-канал "Донбасс решает".
Этот поступок Монтян вызвал уважение и положительные отклики многих интернет-пользователей. Один из комментаторов в Сети высказал своё мнение по поводу того, почему правовед решилась на такой шаг:
Подпишитесь на нас
Загрузка...
313
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 мая 2021, 02:15
|
03 мая 2021, 16:20
|
04 мая 2021, 04:15
|
08 мая 2021, 00:55
|
06 мая 2021, 06:40
|
07 мая 2021, 14:50
|
04 мая 2021, 01:30