Французская газета Le Figaro опубликовала непопулярную в Европе и США правду о действиях ВСУ. Она отметила, что украинская армия за восемь лет "превратила Донбасс в груду развалин".

Журналисты иностранного издания побывали в городах Донбасса и своими глазами увидели результат украинской деятельности. Перевод статьи Le Figaro предоставил портал "Народные новости".

Нас повсюду сопровождает непрерывная артиллерийская канонада. В Горловке, как и в 2015 году, население прячется в подвалах, спасаясь от обстрелов. Город с 200-тысячным населением представляет собой грустное зрелище - груды развалин,

- говорится в материале.

Французским журналистам удалось пообщаться с местными жителями. Они отмечают, что многие молодые люди сами идут в призывные пункты. Когда у них спрашивают, зачем они это делают, те отвечают: "Защищать жителей от нацистов".