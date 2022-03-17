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"Донбасс превратили в груду развалин": Le Figaro опубликовала непопулярную в Европе правду о ВСУ
17 марта 2022, 00:50 • 157 • Политика
Французская газета Le Figaro опубликовала непопулярную в Европе и США правду о действиях ВСУ. Она отметила, что украинская армия за восемь лет "превратила Донбасс в груду развалин".
Журналисты иностранного издания побывали в городах Донбасса и своими глазами увидели результат украинской деятельности. Перевод статьи Le Figaro предоставил портал "Народные новости".
- говорится в материале.
Французским журналистам удалось пообщаться с местными жителями. Они отмечают, что многие молодые люди сами идут в призывные пункты. Когда у них спрашивают, зачем они это делают, те отвечают: "Защищать жителей от нацистов".
Отметим, что в большинстве своём американские и европейские СМИ предпочитают не замечать преступлений украинской армии. Ни одно из крупных изданий не написало о том, как ВСУ в понедельник обстреляли жилые кварталы Донецка из ракетной установки "Точка-У", убив 20 мирных жителей.
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