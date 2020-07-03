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"Донбасс потерян для Украины": Почему Киев боится возвращения восточных территорий

03 июля 2020, 10:00  •  103 • Политика
Бывший депутат Рады констатировал, что власти Украины боятся возвращения Донбасса в состав страны. Его оценку прокомментировал политолог Владимир Корнилов. "Донбасс потерян для Украины, а Украина - для Донбасса", - отметил эксперт.
Власти Украины, на самом деле, боятся возвращения Донбасса обратно под контроль Киева. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
Он пояснил, что если Донбасс вдруг вернётся в состав Украины, то Киеву придётся начать платить пенсии жителям регионов и тратить деньги на его восстановление. Но ещё больше украинскую власть пугает перспектива разбираться в том, кто на самом деле является "героем", а кто "преступником". Властям страшно возбуждать уголовные дела против последних, подчеркнул Мураев.
Данное мнение частично оспорил политолог Владимир Корнилов. По его мнению, в Киеве уже ищут средства на восстановление Донбасса, но не для того, чтобы восстановить регион, а чтобы разворовать эти деньги. Главный страх властей Украины связан с людьми, так как политики в Киеве хорошо понимают, какие проблемы сулит для них включение жителей Донбасса в украинскую политическую систему.
"Там уже давно прекрасно понимают, что эти люди для Украины потеряны, а Украина потеряна для этих людей", - подытожил Владимир Корнилов в комментарии для Nation News.

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