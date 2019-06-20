"Донбасс поддерживаю, но ракеты не чистил": Глава Крыма прокомментировал упоминание своего имени в докладе по МН17

В рамках проведенной следственной группой пресс-конференции был представлен аудиофайл, который якобы содержит разговор тогдашнего помощника президента России Владислава Суркова, Сергея Аксенова и еще одного человека, который назван "подозреваемым" в причастности к катастрофе.

Отметим, что в представленной записи о крушении МН17 речь вообще не идет. Для чего был продемонстрирован этот аудиофайл, осталось неизвестным.

Комментируя аудиозапись, Сергея Аксенов отметил, что поддерживал и продолжает поддерживать Донецкую и Луганскую народные республики.

"Поддерживал и продолжаю поддерживать постоянно (ДНР и ЛНР — прим. Ред.), а так — ракеты не чистил, к запуску не готовил", — сказал журналистам глава Крыма.

Напомним, Совместная следственная группа по расследованию обстоятельств крушения самолёта Boeing в 2014 году в Донбассе приняла решение выдать международные ордера на арест четырёх человек, подозреваемых в причастности к инциденту. Об этом сообщил глава Нацполиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

Речь идёт о трёх гражданах России - Игоре Гиркине (Стрелков), Сергее Дубинском и Олеге Пулатове. Также указан гражданин Украины Леонид Харченко.

Следствие считает их причастными к доставке в зону военного конфликта ЗРК "Бук". При этом у Нидерландов нет информации о том, что кто-либо из действующих представителей ВС России мог быть причастен к авиакатастрофе. Старт судебного процесса запланирован на март 2020 года.