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"Донбасс поддерживаю, но ракеты не чистил": Глава Крыма прокомментировал упоминание своего имени в докладе по МН17
20 июня 2019, 04:39 • 50 • Политика
В опубликованном накануне докладе Совместной следственной группы по крушению над востоком Украины в июле 2014 года малайзийского Boeing МН17 среди других упоминается и имя Сергея Аксенова. Комментируя эту информацию, глава Республики Крым заметил: "Донбасс поддерживаю, ракеты не чистил".
В рамках проведенной следственной группой пресс-конференции был представлен аудиофайл, который якобы содержит разговор тогдашнего помощника президента России Владислава Суркова, Сергея Аксенова и еще одного человека, который назван "подозреваемым" в причастности к катастрофе.
Отметим, что в представленной записи о крушении МН17 речь вообще не идет. Для чего был продемонстрирован этот аудиофайл, осталось неизвестным.
Комментируя аудиозапись, Сергея Аксенов отметил, что поддерживал и продолжает поддерживать Донецкую и Луганскую народные республики.
Напомним, Совместная следственная группа по расследованию обстоятельств крушения самолёта Boeing в 2014 году в Донбассе приняла решение выдать международные ордера на арест четырёх человек, подозреваемых в причастности к инциденту. Об этом сообщил глава Нацполиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.
Речь идёт о трёх гражданах России - Игоре Гиркине (Стрелков), Сергее Дубинском и Олеге Пулатове. Также указан гражданин Украины Леонид Харченко.
Следствие считает их причастными к доставке в зону военного конфликта ЗРК "Бук". При этом у Нидерландов нет информации о том, что кто-либо из действующих представителей ВС России мог быть причастен к авиакатастрофе. Старт судебного процесса запланирован на март 2020 года.
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