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"Донбасс остынет уже к декабрю": Пророчество о затухающей войне разбили фактами

14 сентября 2020, 10:40  •  144 • Политика
Украинский прорицатель Влад Росс убеждён, что уже к декабрю военные действия в Донбассе остынут. По его словам, это предзнаменовал ретроградный Марс. Однако это предсказание разбивается о голые факты. Как указывает политолог Олег Неменский, Киев не контролирует вооружённые силы в зоне конфликта.
Из всех прогнозов прорицателей на этот год - самый радостный о том, что закончится война на Украине. И сделал его украинский астролог Влад Росс. Правда, по его мнению, война не то чтобы закончится совсем: конфликт будет заморожен на долгий срок, но в острую фазу уже не вернётся.
По мнению Влада Росса, о том, что бои пойдут на спад, свидетельствует ретроградный Марс.
"Когда Марс становится ретроградным, всегда остывают военные действия. Он пробудет аж до декабря, уйдёт в своё самое долгое ретродвижение именно в декабре. Этот месяц наиболее благоприятен для того, чтобы перевести войну на Донбассе в мирное состояние, пойти по типу Кипра или Приднестровья и в конце заморозиться", - убеждён он.
Как отмечает корреспондент Царьграда Андрей Трой, безусловно, любой намёк на прекращение огня выглядит великолепно, пусть даже и в виде предсказания по звёздам. Однако факты свидетельствуют об обратном. Не исключено, что ситуация на юго-востоке Украины пойдёт по иному сценарию.
"Киев не контролирует вооружённые силы в зоне конфликта, и те договорённости, на которые он идёт с ними ради нынешней подморозки, носят временный характер, - объясняет свою точку зрения политолог Олег Неменский. - Я вообще сомневаюсь, что будет какая-то встреча Путина и Зеленского. Зеленский ничего не сделал из того, что обещал на встрече в декабре прошлого года. Так как Киев совершенно не договороспособная сторона, больше никаких авансов, как в декабре прошлого года, Киеву делать никто не будет".
Очевидно, что мнения по Донбассу и его будущем разделились: с одной стороны - астрологический посыл, что война остановится, с другой - научный прогноз, что стрельба продолжится.
"Честно говоря, вот в этой ситуации мне не хочется троллить астролога, - считает Андрей Трой. - Действительно, войну в Донбассе пора заканчивать. А уж переговоры или звёзды помогут - не важно. И если приз уйдёт украинскому астрологу, то пусть так и будет. Давайте запомним этот момент и дождёмся декабря".

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